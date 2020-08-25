【企業盈喜】科通芯城（００４００）料中期綜合溢利增逾１﹒７倍

《經濟通通訊社２５日專訊》科通芯城（００４００）公布，預期截至６月３０日止中期綜

合溢利增逾１﹒７３倍，所增金額不少於７０００萬元人民幣。

該集團指，純利增長主因收入增長不少於２０％，此乃由於內地５Ｇ市場迅速建設，直接帶

動銷售量上升所致。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

