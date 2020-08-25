【企業盈警】慕尚（０１８１７）料中期盈轉蝕最多１﹒６億人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》慕尚集團（０１８１７）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損介乎１﹒２億元（人民幣．下同）至１﹒６億元，去年同期純利約８９６７萬元。

該集團指，虧損主因年初新型冠狀病毒嚴重沖擊線下零售渠道及在電子商務平台提供更高的

折扣率，以提升ＣＯＶＩＤ－１９爆發期間存貨的線上銷售，導致毛利率降低。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

