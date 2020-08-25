【企業盈警】慕尚（０１８１７）料中期盈轉蝕最多１﹒６億人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》慕尚集團（０１８１７）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損介乎１﹒２億元（人民幣．下同）至１﹒６億元，去年同期純利約８９６７萬元。
該集團指，虧損主因年初新型冠狀病毒嚴重沖擊線下零售渠道及在電子商務平台提供更高的
折扣率，以提升ＣＯＶＩＤ－１９爆發期間存貨的線上銷售，導致毛利率降低。
該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事24/08/2020
《神州經脈》TikTok擬訴華府 企業微信海外版易名疑避制裁
|中國故事24/08/2020
【創板改革】創板18新股全高收 康泰醫學曾飆29倍收升10倍
|財經熱話24/08/2020
【愈大價愈靚】阿里股東轉換港股 騰訊傳華府放寬微信 齊漲4%
|FOCUS24/08/2020
【FOCUS】改革增科技戰底氣 創板「價值投資」仍需時
|開市Good Morning24/08/2020
《開市 GoodMorning》溫傑：小米低位有貨或18元止賺
|香港要聞21/08/2020
【新冠肺炎】林鄭預計9月1日開展全民檢測計劃 爭取兩周內完成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰