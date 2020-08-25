【企業盈警】優庫（２１１２）料中期盈轉虧最少２８００萬美元

《經濟通通訊社２５日專訊》優庫資源（０２１１２）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損不少於２８００萬元（美元．下同），去年同期錄得溢利約２８０萬元。
該集團指，轉盈為虧主因期內未錄得收益，以及金融資產扣除撥回後錄減值虧損約１７７０
萬元，而兩者均由於該集團及其客戶在內地受冠狀病毒等因素影響，在充滿挑戰經濟環境下面臨
財務困境所致。
該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）
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