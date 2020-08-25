《日入而息》螞蟻集團遞交上市申請，政府放寬晚市堂食重開戲院等

《今天重點》﹡螞蟻集團於中港遞交上市申請，上半年盈利增逾１４倍

﹡碧桂園（０２００７）中期少賺９﹒６％，派中期息２０﹒５５分人幣；碧

桂園料首８個月銷售可超去年同期，有信心今年銷售優於去年

﹡申洲國際（０２３１３）中期多賺４％，派中期息０﹒９港元

﹡政府周五起放寬食肆堂食至晚上９時，重開戲院美容院

﹡本港新增１９宗確診，另有２０多宗初步陽性病例



《即日市況》﹡中美貿協有進展惟滬指低收，港股反覆跌６５點報２５４８６點



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒３６％，人行稱暫不下調資本監管要求



《美元匯價》﹡美匯關鍵阻力９４，若升破將挑戰９５水平；歐元最新報１﹒１８２５╱

２９，日圓最新報１０６﹒４４╱４７



《公司業績》﹡深圳國際（００１５２）中期純利升３８％至１７﹒１３億元，不派息

﹡中策集團（００２３５）中期虧轉盈５１６５﹒１萬元，不派息

﹡中播控股（００４７１）中期虧損擴大至１４８６﹒４萬美元，不派息

﹡中糧肉食（０１６１０）中期純利急增１３﹒４倍，中期息０﹒１１８港元

﹡申洲國際（０２３１３）中期多賺４％，派中期息０﹒９港元

﹡碧桂園（０２００７）中期少賺９﹒６％，派中期息２０﹒５５分人幣

﹡寶業集團（０２３５５）中期溢利２﹒９８億元人民幣，跌一成，不派息

﹡愛康醫療（０１７８９）中期純利升兩成六至１﹒６３億元人民幣，不派息

﹡瑞豐動力（０２０２５）中期賺１５２６萬元人幣，跌近２１％，息２港仙

﹡萬城控股（０２８９２）中期虧轉盈６９００萬元人民幣，不派息

﹡維港環保（０１８４５）中期盈轉虧６０２萬元人民幣，不派息

﹡映美（０２０２８）中期虧損擴大至２１１７﹒７萬元人民幣，不派息

﹡首創環境（０３９８９）中期溢利１﹒９億元人幣，升１１﹒９％，不派息

﹡盈利時（０６８３８）中期溢利３５２３﹒１萬元，跌三成四，不派息

﹡金泰能源（０２７２８）中期虧轉盈１億元，不派息

﹡石四藥集團（０２００５）中期少賺５５％至２﹒４７億元，派中期息５仙

﹡西部水泥（０２２３３）中期純利跌逾半成至７﹒５２億元人民幣，不派息

﹡和諧汽車（０３８３６）中期少賺１８％，不派中期息

﹡ＣＬＳＡ（０６８７７）中期虧損收窄至２１２０﹒２萬元，不派息

﹡中昌國際（００８５９）半年盈轉虧損１﹒５４億元，不派息

﹡中國天保集團（０１４２７）中期多賺１﹒２７倍，派中期息０﹒０５港元

﹡中國太平（００９６６）中期少賺５７﹒３％至２８﹒８億元，不派息

﹡永達汽車（０３６６９）中期少賺２７﹒８％至５﹒３億元人民幣，不派中

期息

﹡創維（００７５１）附屬創維數字半年盈利下跌近三成，至１﹒８億元人幣

﹡國浩（０００５３）旗下國浩房地產年度盈利下跌５５％至１﹒１億坡元

﹡鴻興印刷集團（００４５０）中期少賺１﹒１％，派中期息３仙

﹡中國金茂（００８１７）中期純利按年升２％，派中期息１２港仙

﹡偉仕佳杰（００８５６）中期多賺７﹒５％至４﹒２１億元，不派中期息

﹡漢思能源（００５５４）中期盈轉虧蝕３５８９萬元，不派中期息

﹡中國食品（００５０６）中期多賺１３﹒８％至３﹒３億元人民幣，不派中

期息

﹡世茂集團（００８１３）中期純利按年升３﹒１４％，派中期息及特別息共

７０港仙

﹡頤海國際（０１５７９）中期多賺４７﹒５％，不派中期息

﹡永勝醫療（０１６１２）中期多賺５﹒７２倍至９１８４萬元，不派中期息

﹡Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２）中期純利按年升０﹒７％，中期息０﹒６３

港元

﹡巨濤海洋石油服務（０３３０３）中期虧轉盈賺２５３６萬元人幣，不派息

﹡安踏體育（０２０２０）中期少賺２８﹒６％至１６﹒６億元人民幣，中期

息２１港仙

﹡晨訊科技（０２０００）公中期虧損收窄至４６９９萬元，不派中期息

﹡潤燃中期（０１１９３）純利跌１８％至２４億元，派中期息１５仙

﹡惠生工程（０２２３６）中期純利按年下跌１９﹒２％，不派中期息



《公司資訊》﹡螞蟻集團（０９９８８）於中港遞交上市申請，上半年賺２１９億元人民幣

﹡阿里巴巴（０９９８８）斥數億元入股美容服務平台河狸家

﹡卜蜂國際（０００４３）委聘正大漢鼎為項目經理

﹡三盛控股（０２１８３）斥３﹒４７億收購房地產物業

﹡中國船舶（０３８７７）購入兩艘船舶售後租出，涉及租金１﹒２７億美元

﹡中梁控股（０２７７２）有信心達全年銷售目標，未來毛利率料穩定２２至

２５％

﹡正榮服務（０６９５８）有信心年底在管面積能達４０００萬平方米

﹡東陽光藥（０１５５８）克拉霉素片及奧氮平口崩片中標集中採購；與武漢

病毒研究所等機構，共同為國家提供防控藥品

﹡思摩爾國際（０６９６９）期望年底可派發股息

﹡首隻恆生科技指數掛勾ＥＴＦ擬本周五掛牌

﹡現代牧業（０１１１７）料增長可持續至下半年，奶價將高於上半年

﹡熊貓綠能（００６８６）、皇朝傢俬（０１１９８）今早宣布停牌；熊貓綠

能去年虧損擴大至３２﹒７５億人幣，下午復牌

﹡麗珠醫藥（０１５１３）與研究所合設蛋白降解藥研究中心，為期五年

﹡永達汽車（０３６６９）料今年豪華車銷量錄單位數升幅，寶馬新車折扣力

度將縮小

﹡頤海國際（０１５７９）黨春香已辭任執行董事兼副總裁

﹡萬城控股（０２８９２）劉佩君辭任財務總監等職務

﹡永勝醫療（０１６１２）訂立諒解備忘錄，擬收購間接非全資附屬公司股權

﹡壹傳媒（００２８２）委任熊自強代替周達權出任財務總裁

﹡迪臣發展（００２６２）盧全章辭任董事會主席，副主席謝文盛接任



《國企紅籌》﹡石藥集團（０１０９３）附屬癌症藥物獲批於內地開展臨床試驗

﹡中國太平（００９６６）壽險業務次季起強勁反彈，對下半年增長有信心

﹡東航與國鐵推出空鐵聯運，高鐵系統可買東航機票



《神州民企》﹡富譽（０８２６９）擬折讓１１％二供五，籌４１１０萬元

﹡安踏（０２０２０）將１１個地區３５００家品牌店轉型至直面消費者模式

﹡世茂（００８１３）有信心達成全年３０００億元人民幣銷售目標



《中國要聞》﹡肖亞慶稱推金磚國抗疫合作和經濟發展，促產業鏈穩定

﹡掌摑拒喝敬酒新員工，廈門國際銀行管理層遭停職

﹡外匯局表示繼續堅持改革開放和風險防範雙輪驅動

﹡百度Ａｐｏｌｌｏ獲准在北京進行自動駕駛載人測試

﹡中信證券完成大灣區首單券商代客結匯，發放Ｈ股分紅

﹡北京市政協副主席李偉涉嫌嚴重違紀接受中紀委調查

﹡據報上汽集團旗下捷氫科技擬混改，最快後年登陸科創板

﹡深創業板殼股落鑊，西部牧業、天山生物飆兩成漲停

﹡劉鶴與美貿易代表通話：繼續推動首階段經貿協議落實

﹡五大國有行存量貸款換錨ＬＰＲ，穆迪料擠壓內銀盈利

﹡據報內地消費貸產品將調降利率，符民間借貸利率要求

﹡７月中國汽柴油庫存創紀錄水平，９月自美進口或破頂

﹡人行３千億逆回購利率持平，今日大額放水２０００億

﹡美國太空總署研究員因與中資公司有關聯被捕

﹡傳ＴｉｋＴｏｋ主要股東積極推動甲骨文競購業務

﹡據報ＴｉｋＴｏｋ在華府行政令前已與微軟簽訂意向書

﹡澳洲財長表示蒙牛收購當地乳品飲料商不利國家利益

﹡深圳地方金融監管局局長與香港金管局總裁召開視頻會議

﹡內媒指瑞幸咖啡上月錄單店正現金流，料明年整體盈利

﹡傳百勝中國最快本周進行上市聆訊，集資２０億美元

﹡愛奇藝成立海南超級愛豆文化傳媒，註冊資本３０００萬元

﹡央視評論：人行數字貨幣走在世界前列，將跑出加速度

﹡人行孫國峰稱隨著ＬＰＲ改革，企業貸款利率料再下行；應對不確定性，貨

幣政策需保持三個不變；數字人民幣正內部試點，沒推出時間表

﹡人行劉國強稱要豐富補充資本手段，不能下調監管要求；銀行業為實體經濟

減負而加大撥備計提

﹡銀保監表示首７月新增製造業貸款１﹒６萬億超去年全年

﹡官媒逾３萬字文轟蓬佩奧涉華演講：挑撥黨和人民聯繫

﹡中保協修訂商業車險條款，大幅刪減責任免除項目

﹡報告指今年第二季華為智能手機全球銷量追平三星



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，台積電將設新研發中心升１﹒５％



《其他消息》﹡岑子杰議員辦事處收恐嚇包裹，內有針筒刀片

﹡林鄭月娥料施政報告不會有很多動用公共財政新措施

﹡首名涉嫌違反《港區國安法》被告向高院申請保釋被拒

﹡香港持牌放債人公會呼籲會員為財困客戶提供靈活財務方案

﹡去年香港外派員工薪酬待遇逆市上升

﹡深股通額度全日用３﹒５億元；滬股通額度全日用３３﹒４億元，陸股通淨

流入逾１７億



《新冠肺炎》﹡本港新增１９宗確診，另有２０多宗初步陽性病例

﹡歲半病童母子及九龍西聯網非緊急救護車助理初步確診

﹡餐飲業表示延長晚市堂食可帶來額外三成生意

﹡政府周五起放寬食肆堂食至晚上９時，重開戲院美容院

﹡中小企食店聯盟表示放寬堂食至晚上９時幫助不大

﹡何栢良稱不參與社區檢測只屬己見，凡事以科學為本

﹡林鄭月娥稱所謂專家醫生不斷抹黑普及檢測，存在政治目的

﹡專家表示集體免疫恐無效，新冠或如感冒長存

﹡貿發局表示書展延至１２月１６日至２２日在會展舉行

﹡機電署為升降機及自動梯行業從業員安排免費病毒檢測

﹡外交部表示正在研究疫苗全球獲得機制ＣＯＶＡＸ框架

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