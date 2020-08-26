  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2020 12:29

【螞蟻上市】大和料螞蟻集團市銷率及市盈率分別逾１１倍及４０倍

　　《經濟通通訊社２６日專訊》螞蟻集團昨日正式在港交所及上海科創板申請雙重上市，大和
以「開啟新篇章」為題發表報告指，螞蟻上半年收入按年增３８％至７２５元（人民幣．下同）
，純利勁飆按年１０﹒５倍至２１９億元；無處不在的支付服務帶動用戶增長及參與，而在金融
夥伴增加下，數字金融科技平台料成最大收入來源。
　　大和指，截至今年６月底止全年，螞蟻中國總支付交易規模為１１８萬億元，市佔率為
４４﹒７％。上半年集團數字支付收入按年升１３％，其支付寶的年度個人活躍用戶及月度活躍
商家用戶分別逾１０億名及８０００萬名；而海外總支付交易規模則為６２２０億元。
　　大和又指，螞蟻旗下的數字金融收入貢獻漸上升，集團主要提供三種金融科技，包括微貸、
理財及保險，並向逾２０００家金融機構開放其平台，以加快金融服務業數字化的進程。
　　該行假設螞蟻估值為２２５０億美元，相當於其未來１２個月預測市銷率及市盈率分別為
１１﹒１倍及４０﹒８倍。（ｙｗ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/08/2020
【科指滿月】科指面世至今漲近6%跑贏大市　京東美團各升逾三成
FOCUS26/08/2020
【FOCUS】全城爭飲「農夫」　啟示快速消費突圍
開市Good Morning26/08/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：物管股未轉勢候併購消息 　
財經熱話26/08/2020
藍籌新貴　藥明生物蓄勢待發
剖析天下26/08/2020
巴菲特破天荒買金　預示美股泡沫破滅？
剖析天下26/08/2020
日本經濟　難望迅速復甦
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金