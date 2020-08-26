【螞蟻上市】大和料螞蟻集團市銷率及市盈率分別逾１１倍及４０倍

《經濟通通訊社２６日專訊》螞蟻集團昨日正式在港交所及上海科創板申請雙重上市，大和

以「開啟新篇章」為題發表報告指，螞蟻上半年收入按年增３８％至７２５元（人民幣．下同）

，純利勁飆按年１０﹒５倍至２１９億元；無處不在的支付服務帶動用戶增長及參與，而在金融

夥伴增加下，數字金融科技平台料成最大收入來源。

大和指，截至今年６月底止全年，螞蟻中國總支付交易規模為１１８萬億元，市佔率為

４４﹒７％。上半年集團數字支付收入按年升１３％，其支付寶的年度個人活躍用戶及月度活躍

商家用戶分別逾１０億名及８０００萬名；而海外總支付交易規模則為６２２０億元。

大和又指，螞蟻旗下的數字金融收入貢獻漸上升，集團主要提供三種金融科技，包括微貸、

理財及保險，並向逾２０００家金融機構開放其平台，以加快金融服務業數字化的進程。

該行假設螞蟻估值為２２５０億美元，相當於其未來１２個月預測市銷率及市盈率分別為

１１﹒１倍及４０﹒８倍。（ｙｗ）



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