《油金掠影》颶風威脅生產油觸五個月高，中美貿談樂觀金價下滑

《經濟通通訊社２６日專訊》美國生產商在颶風前關閉大部分海上原油生產，油價周二（２

５日）攀升至五個月高位。

布蘭特原油期貨升０﹒７３元（美元﹒下同）或１﹒６％，收報每桶４５﹒８６元。美國原

油上揚０﹒７３元或１﹒７％，報每桶４３﹒３５元。兩大指標油價均創下自３月５日以來的最

高收市價。

美國生產商周二疏散了３１０個離岸設施，關閉了每日１５６萬桶的生產，佔墨西哥灣離岸

產量的８４％，接近１５年前颶風卡崔娜颶風來襲時的９０％。同時也暫停了德克薩斯州和路易

斯安那州沿岸的大部分煉油活動。

不過，新冠疫情限制了油價的漲幅，自一名香港男子痊癒四個半月後再次感染後，兩名歐洲

康復者也再次感染新冠病毒。



＊中美首階段協議對解決問題有進展＊



中美貿談樂觀氣氛削弱黃金的吸引力，另外市場正等待聯儲局主席鮑威爾講話，金價周二下

滑。

現貨金跌０﹒６％，至１９２０﹒９１元。美國黃金期貨收跌０﹒８％，報１９２３﹒１０

元。

美國貿易代表辦公室表示，中美兩國官員周一（２４日）進行通話，認為圍繞首階段貿易協

議在問題的解決方面已有進展，雙方都致力於協議取得成功。

美國８月消費者信心降至逾六年低點，鮑威爾將於周四（２７日）的央行行長會議上發表講

話。

其他貴金屬，白銀跌１％，報２６﹒２８元。鉑金升０﹒７％，至９２２﹒０８元。鈀金上

揚０﹒４％，至２１６８﹒６５元。（ｆｚ）

