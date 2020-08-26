《華爾街內望》美股個別發展，道指微跌結束三連升，標指納指破頂

《經濟通通訊社２６日專訊》中美重申落實第一階段貿易協議承諾，美股周二（２５日）個

別發展，道指微跌，標指及納指繼續破頂。

道指結束三連升跌６０點或０﹒２１％，報２８２４８點。標指破頂漲１２點或

０﹒３６％，報３４４３點。納指破頂漲８６點或０﹒７６％，報１１４６６點。

中美貿易官員重申落實第一階段貿易協議的承諾，不過中國指責美國的高空偵察機周二擅自

闖入中國實彈演習禁飛區活動，強調是赤裸裸的挑釁行動。

另外英國藥商阿斯利康開始對治療和預防新冠肺炎病毒的藥物展開試驗，是全球抗疫競賽的

最新進展。

世界大型企業研究會公布最新數據顯示，美國８月消費者信心跌至逾六年低。美國商務部周

二公布報告顯示，上月美國新屋銷售經調整後增１３﹒９％至９０﹒１萬戶，創２００６年１２

月以來最高。

個股方面，最新獲納入道指的Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ、安進、霍尼韋爾分別漲３﹒６％、

３﹒２％和５﹒４％，而蘋果則在進行一拆四拆股前跌０﹒８％。

美國航空跌２﹒２％，公司宣布除非華府延長工資補貼，否則將在１０月裁員近兩萬人。電

子產品連鎖店百思買跌４％，其第二季銷售超預期，但警告居家工作需求激增後當前季度銷售可

能放緩。

指標十年期國債收益率升３﹒９個基點，報０﹒６８５１％，曾一度觸及０﹒７１６％高位

，創月中以來首次升破０﹒７％。（ａｌ）

