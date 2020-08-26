《運籌帷幄－梁業豪》美股最強，英股最弱

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和４０％

，局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。於環球主要股票市場中，短期而言，現以標普５００指數的

表現最佳，紅籌指數最差。若計算國家╱地區，則以美國處於最強勢，日本次之；若不計算紅籌

股，香港較上海與英國為強，而後者屬於表現最差者。另一方面，無論是中期、長期或超長期，

均以美國最強，英國最弱。順道一提，近日美國藍籌股的買盤開始增加，而科技股的短期調整則

已經展開。

客觀而言，昨早（２５日）從高位急速回挫的市況證明了港股淡友大戶測試對手於高位再攻

的能力；若對手今天（２６日）未能再下一城，大市的沽壓定會增大。從另一個角度來看，由於

指數期貨好友大戶已經成功重奪市場控制權，８月份期貨期權又即將到期，應有利阻礙港股短期

調整於本月內正式展開。也許，淡友大戶須等待下月初才有機會出現的急攻藉口。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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