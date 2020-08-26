《缸邊隨筆－石鏡泉》美股危嗎？

《缸邊隨筆》美股危，談得多，但真危嗎？



美股危，是因為美股升得多，投資者普遍有「畏高症」及「懼低症」，到股市橫行又有個「

厭悶症」。結果是高不成，低不就，平凡一天更厭棄，要破此，先要明白，股票為何升。



股票升，不是因業績好，君不見蝕到嘔泡的Ｔｅｓｌａ，市盈率已逾１０００倍？股票升，

不同股市升。「股票」升是個人表演，可以一柱擎天，「股市」升是集體創作，一定要大圍經濟

好。



我們今時講美股，是講指數，美國有３０００多隻股票，道指成分股為３０，標普５００成

分股為５００，就算這３０隻道指成分股，５００隻標普成分股好，不代表餘下的２５００隻「

美股」是好。



的確，近日美股升又升，是因為有幾大金剛保至尊。而指數在一段時日，會換入金剛，剔出

泥菩薩。



２０１４年Ｅｘｘｏｎ Ｍｏｂｉｌ這家油公司，是全球最大公司之一，是道指成分股之一

，但到２０２０年８月３１日，Ｅｘｘｏｎ Ｍｏｂｉｌ就會被剔出道指成分股。同期被剔出的

還有Ｐｆｉｚｅｒ、Ｒａｙｔｈｅｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，前者是藥股，後者是軍工

股。



換入的金剛是Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ﹒ｃｏｍ（顧名思義，科技股）、Ａｍｇｅｎ（醫療股

）、Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（資訊股）。



這個替換，很明顯是指數成分股要與時並進，要剔出舊經濟股，換入新經濟股。



一公布後，一眾被剔出股均前晚急挫，到８月３１日前，這些「舊無霸」都會價跌，其相關

指數即道指會跌，而「新金剛」雖價升，但對當前的道指就無裨益。到９月１日及之後，「新金

剛」才會有力保山河的機會。因此，如８月３１日道指跌，不宜追沽，分分鐘在９月１日又有活

力反彈。



＊美企舉債回購其股票＊



近日美股除了有這換入新金剛以撐市之外，最重要的是美股一眾有銀公司、無銀公司，又再

啟動龐大的股票回購。蘋果有銀，但它不用自己銀去回購其股票，而是舉債去回購其股票。這類

的舉債去回購股票事，一度靜下來，但近月又鼎沸了。不少公司會於第三季起又再大肆回購其公

司股票，故在下半年，起碼第三季，美股應有龐大的回購股票資金來撐市。



公司管理層因為他們有認股權益，是希望公司股價升升升，但大戶投資者就不一定，他們怕

升過龍，會帶來廣泛的套利行動，一旦套利過龍是可以產生骨牌效應，一跌不可收拾。這不是嚇

人之言，Ｔｅｓｌａ市盈率１０００倍，你敢話不貴？所以前晚Ｔｅｓｌａ一升至歷史高位

２１２９美元，就急見回跌至２０００美元之下。



其他的納指「金剛」也是前晚見出先高後低格，使納指以跌收。



美股現是在玩音樂椅，音樂幾時停，取決於人心是否「紅」，取決於人心是否「公道」。人

心「紅」，則美股，其實應明確講是指數的「金剛」會升升升；人心一「公道」，就會問，咁高

市盈率值嗎？人心一轉，是可以轉出個股災，或股爆來。



美股會否跌出個股災？估計不易，因為特朗普為連任，一定不會讓股市跌太多，一般言，美

股一跌５％至１０％，駐於紐約聯邦儲備局的Ｐｌｕｎｇｅ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｔｅａｍ

就會出動托市，這個「美國國家隊」已於之前２０１９年三、四季度的股跌中，顯出其托市功力

。



如果美國人真相信自由經濟的話，則有形之手的干預是不敵市場無形之手的，美股定有股災

。



我呢？我相信國家資本主義，不相信自由經濟，因此我認為在當前的政治氛圍下，美國股災

不易，因為美國的Ｐｌｕｎｇｅ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｔｅａｍ 萬歲！

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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