《國企紅籌》昆侖能源（１３５）中期純利跌近兩成半，不派息

《經濟通通訊社２６日專訊》昆侖能源（００１３５）公布６月止六個月中期業績。期內收

入按年下降２﹒４％至５２２﹒５４億（人民幣﹒下同）。期內純利２３﹒６３億元，按年倒退

２４﹒８％，每股盈利２７﹒２９分。不派中期息。

撇除除應收帳款減值虧損及匯兌虧損，期內核心溢利２６﹒２５億元按年降１８﹒５％，每

股核心盈利３０﹒３２分。（ｋｓ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

