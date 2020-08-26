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即市新聞

26/08/2020 08:42

《國企紅籌》昆侖能源（１３５）中期純利跌近兩成半，不派息

　　《經濟通通訊社２６日專訊》昆侖能源（００１３５）公布６月止六個月中期業績。期內收
入按年下降２﹒４％至５２２﹒５４億（人民幣﹒下同）。期內純利２３﹒６３億元，按年倒退
２４﹒８％，每股盈利２７﹒２９分。不派中期息。
　　撇除除應收帳款減值虧損及匯兌虧損，期內核心溢利２６﹒２５億元按年降１８﹒５％，每
股核心盈利３０﹒３２分。（ｋｓ）

　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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