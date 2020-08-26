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26/08/2020 14:43

【貿易再戰】傳中國今年美國大豆採購量勢創下歷史新高

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據彭博社引述知情人士透露，隨著中國提高中美第一階段經貿
協議下所承諾的採購，中國今年勢將購買創紀錄的美國大豆。
　　消息指中國今年自美國進口大豆可能達到約４０００萬噸的水平，而據美國農業部數據顯示
，這比經貿協議對比基線年份，即２０１７年水平高兩成半左右，亦比２０１６年創下的記錄高
約一成。
　　不過消息強調大豆價格以及疫情對需求的影響，將決定中國最終的進口規模。（ａｌ）

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