【貿易再戰】傳中國今年美國大豆採購量勢創下歷史新高

《經濟通通訊社２６日專訊》據彭博社引述知情人士透露，隨著中國提高中美第一階段經貿
協議下所承諾的採購，中國今年勢將購買創紀錄的美國大豆。
消息指中國今年自美國進口大豆可能達到約４０００萬噸的水平，而據美國農業部數據顯示
，這比經貿協議對比基線年份，即２０１７年水平高兩成半左右，亦比２０１６年創下的記錄高
約一成。
不過消息強調大豆價格以及疫情對需求的影響，將決定中國最終的進口規模。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話26/08/2020
【科指滿月】科指面世至今漲近6%跑贏大市 京東美團各升逾三成
|FOCUS26/08/2020
【FOCUS】全城爭飲「農夫」 啟示快速消費突圍
|開市Good Morning26/08/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：物管股未轉勢候併購消息
|財經熱話26/08/2020
藍籌新貴 藥明生物蓄勢待發
|剖析天下26/08/2020
巴菲特破天荒買金 預示美股泡沫破滅？
|剖析天下26/08/2020
日本經濟 難望迅速復甦
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰