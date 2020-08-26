《盤後部署》港股表現反覆欠上升動力，科網股向好惟避免過份炒作

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股個別發展，港股今早高開升至２５６０３點全日高位

後隨Ａ股反覆向下，曾跌至２５３６０點全日低位後回彈至２５４００點位置。港股全日表現好

淡爭持，雖然有中概股與部分重磅股包括港交所（００３８８）、騰訊（００７００）、中移動

（００９４１）等表現理想，惟恆指仍受累手機設備股與本地地產股偏軟。港股最終全日收報

２５４９１點，升５點或升０﹒０２％，主板成交１３３２﹒０５億元。國企指數收報

１０３００點，升８點或升０﹒０８％。恆生科技指數收報７２７５點，升５１點或升

０﹒７２％。

Ａ場方面，上證綜指收報３３２９點，跌４３點或跌１﹒３０％，深證成份指數報

１３４２８點，跌２４１點或跌１﹒７６％。兩市合計成交額較上日升近４％，達

９７８５﹒４３億元人民幣。



＊美國消費信心創六年低，穆迪上調中國本年預期增長率＊



據美國經濟諮商會調查指出，美國８月消費者信心指數較上月降近８％至９１﹒７點，創六

年新低，表現更比四月，即肺炎疫情最為強勁之時段更低。美國經濟諮商會經濟指標高級主管林

恩佛朗哥指出，當地市民現更擔憂經濟復甦及財務能力，或會影響未來數月的消費情緒。且有調

查指於疫情期間多達三分之二的美國人減少消費，更有達五成美國人偏向增加儲蓄，反映出當地

社會復甦力度仍未達有效水平。

穆迪發布最新報告，指中國第二季實際經濟反彈較預期強勁，將今年國內生產總值（ＧＤＰ

）增長預測由１％上調至１﹒９％，成為穆迪於本年唯一上調預期增長率之經濟體，同時穆迪將

中國明年之增長預期維持７％。據了解中國於第二季ＧＤＰ較預期增長逾３％，是由於國內疫情

防控表現良好，帶動社會復工復產。此外，公共部門的基礎設施和房地產支出推動總投資，與此

同時，與新冠病毒相關的醫療用品和電子產品需求增加，亦帶動出口。

不過，穆迪表示，內地家庭消費和私營部門投資的複甦仍然疲弱，零售銷售連續７個月錄得

按年收縮，反映即使內地疫情似乎受控，但消費信心仍低迷，對服務的需求或進一步減弱，而家

庭需求恢復正常的速度將取決於可支配收入的改善情況。穆迪預期，隨着市民復工，將提高可支

配收入，可望增強消費需求。



＊大市仍受壓短期欠動力衝入牛區，科網板短期看好惟需避免過份炒作＊



港股最近表現較為反覆，雖現已收復二萬五關口位置，但依然未有動力衝破熊區升破２５０

天線（約２５７３７點）。反映大市現時仍在觀望狀態，多受消息面影響波動。加上現時港於處

於「炒股不炒市」的格局中，投資者落場宜更謹慎。

至於板塊方面，科網板今日表現相當理想，加上螞蟻集團Ａ＋Ｈ股上市有進展，料短期板塊

仍有上升空間，惟由於現時相關股份已錄不俗升勢，因此需留意板塊過份炒作的風險。同時建議

可留意本地銀行以及地產板塊表現，由於市場始消化疫情的影響，料本港經濟會漸復甦，有利傳

統股發展。（ｊｃ）

