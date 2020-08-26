《經濟通通訊社２６日專訊》白宮貿易顧問納瓦羅周二（２５日）表示，中美第一階段貿易
協議正得到落實且進展良好，強烈中國正在採購粟米、大豆、豬肉和牛肉。
白宮經濟顧問庫德洛則表示，美國對中國正在落實首階段協議感到滿意，中國正購買更多美
國農產品，有助就業增長，強調中美會談順利，重點正轉向知識產權和技術轉讓上。
中國國務院副總理劉鶴上日與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話，中美同意創造
條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。（ａｌ）
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26/08/2020 08:43
【貿易再戰】納瓦羅：中美首階段貿易協議正得到落實且進展良好
《經濟通通訊社２６日專訊》白宮貿易顧問納瓦羅周二（２５日）表示，中美第一階段貿易
協議正得到落實且進展良好，強烈中國正在採購粟米、大豆、豬肉和牛肉。
白宮經濟顧問庫德洛則表示，美國對中國正在落實首階段協議感到滿意，中國正購買更多美
國農產品，有助就業增長，強調中美會談順利，重點正轉向知識產權和技術轉讓上。
中國國務院副總理劉鶴上日與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話，中美同意創造
條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。（ａｌ）
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