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26/08/2020 09:11

【新冠肺炎】阿斯利康測試鷄尾酒抗體藥物，劍橋疫苗秋季開始試驗

　　《經濟通通訊社２６日專訊》英國藥廠阿斯利康周二（２５日）表示，開始測試鷄尾酒抗體
治療法預防及治療新冠肺炎。
　　今次測試的鷄尾酒抗體叫「ＡＺＤ７４４２」，為兩個單克隆抗體的組合物，將集中觀察
４８名測試者對藥物的反應及安全性。測試現時處於早期階段，並將於中期至後期大規模測試其
預防及治療效能。
　　另外英國劍橋大學表示，計劃秋季開始對研究潛在新冠肺炎疫苗進行臨床試驗，而早前劍橋
獲英國政府提供１９０萬英鎊資金支持疫苗試驗。（ａｌ）

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