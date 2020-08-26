【新冠肺炎】阿斯利康測試鷄尾酒抗體藥物，劍橋疫苗秋季開始試驗

《經濟通通訊社２６日專訊》英國藥廠阿斯利康周二（２５日）表示，開始測試鷄尾酒抗體

治療法預防及治療新冠肺炎。

今次測試的鷄尾酒抗體叫「ＡＺＤ７４４２」，為兩個單克隆抗體的組合物，將集中觀察

４８名測試者對藥物的反應及安全性。測試現時處於早期階段，並將於中期至後期大規模測試其

預防及治療效能。

另外英國劍橋大學表示，計劃秋季開始對研究潛在新冠肺炎疫苗進行臨床試驗，而早前劍橋

獲英國政府提供１９０萬英鎊資金支持疫苗試驗。（ａｌ）

