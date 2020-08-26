  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2020 09:50

【華為風波】傳加拿大或宣布禁止華為參與５Ｇ網絡建設

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據路透社引述消息人士報道指，目前加拿大是「五眼聯盟」中
唯一沒有公開禁止中國電訊設備生產商華為的國家，並有助避免與中美兩國的關係惡化，但加拿
大最終可能會宣布禁止華為參與５Ｇ網絡建設。
　　加拿大主要電訊營運商亦陸續公布沒有華為的５Ｇ技術合作夥伴名單，消息指美國針對華為
的制裁措施令他們不想冒險，繼而選擇與愛立信或諾基亞合作。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/08/2020
藍籌新貴　藥明生物蓄勢待發
剖析天下26/08/2020
巴菲特破天荒買金　預示美股泡沫破滅？
剖析天下26/08/2020
日本經濟　難望迅速復甦
財經熱話26/08/2020
平安壹賬通銀行解決中小企開戶借貸難題 銀行服務更靈活
中國故事25/08/2020
《神州經脈》中美成功通話　TikTok起訴華府　滬綜指兩連跌
香港要聞25/08/2020
【新冠肺炎】政府周五起放寬食肆堂食至晚上9時　重開戲院美容院
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金