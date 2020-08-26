【華為風波】傳加拿大或宣布禁止華為參與５Ｇ網絡建設

《經濟通通訊社２６日專訊》據路透社引述消息人士報道指，目前加拿大是「五眼聯盟」中

唯一沒有公開禁止中國電訊設備生產商華為的國家，並有助避免與中美兩國的關係惡化，但加拿

大最終可能會宣布禁止華為參與５Ｇ網絡建設。

加拿大主要電訊營運商亦陸續公布沒有華為的５Ｇ技術合作夥伴名單，消息指美國針對華為

的制裁措施令他們不想冒險，繼而選擇與愛立信或諾基亞合作。（ａｌ）

