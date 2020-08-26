《台股攻略－馮偉明》台積電帶動台股，指數重上１２８００點

《台股攻略》美股科技股持續上揚，由台積電帶動台股今日（２６日）收高，終場升７５點

，收１２８３３點，連續第四日向好，重上１２８００點之上，成交金額為新台幣１７５９億元

。

台積電今年資本支出再創新高，並持續投資新廠及擴充產能，今日股價開低收高，升

１﹒７％，收新台幣４４２元；大立光及鴻海表現平平；聯發科則仍受華為禁令消息影響，股價

走弱，收市跌近２％，報新台幣５７８元，創近２月來新低。高價股方面，矽力─ＫＹ高位有回

吐，跌超過１％；祥碩則大升３﹒５％，收新台幣１７７５元；ＵＰＳ大廠旭隼今日持續重挫近

４％，跌穿新台幣千元關卡；反觀矽創旗下感測ＩＣ廠昇佳，近期獲大行看好，今日股價大升

５﹒３％，重回新台幣９００元水平。

台股在上周四（２０日）大跌後，連續四個交易日反彈，不過指數來到１２８００點壓力區

域，短線很大機會偏向橫行，加上成交未有配合，在指數上升至１３０００點關卡之前或會出現

回吐。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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