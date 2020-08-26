【科指滿月】科指面世至今漲近６％跑贏大市，京東美團各升逾三成

《經濟通通訊社記者余嘉欣２６日報道》有「港版納指」之稱的恆生科技指數自上月２７日

推出，至今接近一個月，期內走勢跑贏大市，而本周更將迎來首隻追蹤指數的交易所買賣基金（

ＥＴＦ）。南方東英資產管理首席ＥＴＦ策略師李雪恆表示，將繼續看好科技指數走勢，一來看

好科技股會延續升浪，二來科指設有快速納入機制，增強指數的上升潛力，投資者可適當部署相

關ＥＴＦ以平衡風險。



＊中美博奕拖累龍頭科企，美團未受影響＊



科技指數現時涵蓋３０隻成分股，「ＡＴＭＸ」股及舜宇光學（０２３８２）佔比最重，五

隻股份分別佔約８％，日後佔比上限將調整至８％。該指數自七月底面世至今，累積升幅達５﹒

６３％；而同期恆生指數只升２﹒９４％。期內科指權重股表現分化，其中騰訊（００７００）

旗下微信業務被美國封殺，期內只升約４﹒２％，跑輸其他科指成分股；而舜宇大客戶華為被美

國進一步限制獲取晶片的渠道，拖累期內大插１５﹒５％。

而一度受中美緊張關係威脅的阿里巴巴（０９９８８），近日則受惠螞蟻集團上市的消息加

上業績表現勝預期，期內仍進帳１６﹒７％；而業務不受地緣政治因素影響的美團點評（０３６

９０）及小米（０１８１０）為它們當中的大贏家，期內分別急漲３３﹒７％及２４﹒５％。

而近期公布業績勝預期的京東集團（０９６１８）為科指面世以來升幅最大成分股，累漲３

５﹒３５％；而跌幅最大成分股為鴻騰精密 （０６０８８），累跌２５﹒１３％。



＊李雪恆﹕新經濟股料繼續跑贏舊經濟股＊



南方東英資產管理首席ＥＴＦ策略師李雪恆對《經濟通通訊社》表示，雖然近日受中美打壓

中資科技企業，為龍頭科技股帶來短暫震盪，但相信這亦只是短期波動，長遠仍具增長潛力。一

來，不少強勢科技股在業績後仍保持升浪，主要因為其業務在疫情下仍保持正增長。他相信，未

來新科技將持續推動經濟創新，如遙距工作刺激科技應用的需求，有助加強科技公司的韌性，因

此科技股將會繼續跑贏其他舊經濟股。

他又指，科技指數設快速納入機制，假設新股上市當天收市市值在現有指數成分股中排名前

十，便可被納入指數，一般於該新股上市後的第十個交易日收市後實施，所以獨角獸公司包括螞

蟻集團及其他中概股可以透過此途徑快速納入科技指數，比起主要指數需要經過一個季度再作調

整會更加靈活，亦有助增加指數上升潛力。

此外，他補充，科技指數根據企業的研發支出及收入表現嚴選成分股，亦有助提升指數成分

股的優質度及認受性。



＊適當部署科指ＥＴＦ，平衝投資風險＊



除了參考科技指數進行部署，他建議，投資者亦可考慮部署相關ＥＴＦ，以平衡風險。他指

出，今年年初環球股市崩盤，騰訊曾一度穿３５０元，另一科技巨頭阿里巴巴亦急挫，觸發投資

者恐慌性拋售，但如此一來便錯過近月的升浪。

首隻追蹤指數的ＥＴＦ 「南方東英恆生科技指數ＥＴＦ」預計於本周五（２８日）在聯交

所掛牌上市，據聯交所產品資料顯示，南方恆生科技（０３０３３）每手交易數量２００個單位

，全年經常開支比率估計１﹒４９％，估計追綜偏離度約２％，擬每年１２月派息。

另外，恆生及華夏基金據報亦已向證監會提交相關ＥＴＦ產品申請。

