【華為風波】傳華為在美國禁令生效前，聯絡供應商提前交貨

《經濟通通訊社２６日專訊》據《日經亞洲評論》引述消息人士指，中國電訊設備生產商華
為最近爭取美國政府限制晶片供應禁令下月中生效前，聯絡供應商要求提前交貨，並主要建立
５Ｇ智能手機處理器及高階智能手機晶片的庫存。
消息指為趕上美國禁令生效的最後期限，部分晶片供應商甚至同意交出未經測試或組裝的半
成品或晶圓。據悉三星電子、ＳＫ海力士、大立光、舜宇光學（０２３８２）等均提前交貨予華
為。（ａｌ）
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