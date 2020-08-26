《外企動向》Ｖａｎｇｕａｒｄ停止香港及日本業務，將在港裁員

《經濟通通訊社２６日專訊》美國領航集團（Ｖａｎｇｕａｒｄ Ｇｒｏｕｐ）今日透過電

郵發表聲明指，將停止香港和日本的業務，在香港將實施部分裁員，同時退出香港ＥＴＦ、強積

金、指數追踪的投資，日本方面將不再積極營銷或分銷產品，或分銷新產品。

該公司指其香港業務主要服務機構，而非個別投資者，強調香港仍然是重要國際資本市場，

滬港通、債券渠道繼續提供進入中國市場的方便。（ａｌ）

