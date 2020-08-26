  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2020 15:39

《外企動向》Ｖａｎｇｕａｒｄ停止香港及日本業務，將在港裁員

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國領航集團（Ｖａｎｇｕａｒｄ　Ｇｒｏｕｐ）今日透過電
郵發表聲明指，將停止香港和日本的業務，在香港將實施部分裁員，同時退出香港ＥＴＦ、強積
金、指數追踪的投資，日本方面將不再積極營銷或分銷產品，或分銷新產品。
　　該公司指其香港業務主要服務機構，而非個別投資者，強調香港仍然是重要國際資本市場，
滬港通、債券渠道繼續提供進入中國市場的方便。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞26/08/2020
【大灣區】蓮塘／香園圍口岸啟用　林鄭指促進跨境物流更有效運作
財經熱話26/08/2020
【科指滿月】科指面世至今漲近6%跑贏大市　京東美團各升逾三成
FOCUS26/08/2020
【FOCUS】全城爭飲「農夫」　啟示快速消費突圍
開市Good Morning26/08/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：物管股未轉勢候併購消息 　
財經熱話26/08/2020
藍籌新貴　藥明生物蓄勢待發
剖析天下26/08/2020
巴菲特破天荒買金　預示美股泡沫破滅？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金