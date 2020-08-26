《古臣周記－古臣》獲染藍後將迎來首份成績，小米能否延續強勢？

《古臣周記》自今個月中恆指公布公布小米（０１８１０）獲納入恆生指數後，佢走勢就一

路高歌，目前離開佢歷史最高位２２﹒２銀僅相差４蚊。就喺今日（２６日），小米就迎來「染

藍」後首份成績，今年首季佢就同「孖屐」交咗一份十分滿意嘅成績表，唔知今次會唔會一樣優

秀？能否喺績後延續強勁走勢？阿臣今日喺到就先同各位做個業績前瞻。



＊孖屐預計次季淨利２６﹒９５億人幣＊



據彭博預計第二季度，小米營收將達到５１２﹒７５億銀（人幣﹒下同）按年下滑１﹒３％

；非通用會計準則經調整淨利潤為２６﹒９５億銀按年跌２５﹒９巴仙。瑞銀就預期小米第二季

度業績穩固，受手機銷售及互聯網服務推動，有潛在上望空間。該行尤其睇好小米喺神州嘅銷量

，認為其次季新推出嘅５Ｇ手機及產品高端化策略，可以提高手機單價，並增加小米手機喺神州

嘅使用者，帶來更強勁的互聯網服務增長。因此，預期小米中期收入按年升３巴仙至９８１﹒５

３億銀。

不過，花旗對此就較為保守。該行雖預期小米今年上半年收入則按年升８﹒５巴仙至１０３

８﹒１８億銀。但重申料小米第二季手機交付按年跌１１巴仙至２８８０萬部，不過神州及印度

「孖屐」表現仍疲弱。另外，受線下人流減少影響，物聯網產品增長緩慢。



＊疫情或阻礙海外市場發展＊



喺小米首季成績表入面就有提到，受惠於持續擴張海外「孖屐」，其首季海外「孖屐」收入

達２４８億銀，按年增長近四成八，仲首次佔總收入嘅一半。可以講小米首季成績如此出色，海

外「孖屐」係不可缺少嘅大功臣。目前小米比較主要嘅海外「孖屐」就有印度、西歐同拉丁美洲

，其中小米已經連續十二個季度出貨量佔居印度「孖屐」嘅第一，而今年第一季度佢喺歐洲「孖

屐」嘅市佔率都發展到１４巴仙，排名前四。

但同第一季唔同，新冠病毒今年年初最先喺神州爆發，然後再發展成全球大流行，儘管神州

經濟喺第二季開始緩慢復甦，但歐美國家仍然實施防疫限制措施。直到現時，印度仍然是全球第

二嚴重的地區。面對新冠疫情蔓延，對佢智能手機同埋物聯網產品都會銷售帶來負面影響，所以

次季海外「孖屐」發展將會放慢。據調查機構ＩＤＣ發表的報告指，印度次季智能手機出貨量按

年大跌半成，小米雖然仍係出貨量榜首，但都急跌近半成至５４０萬台。



＊５Ｇ手機競爭不容忽視＊



今年首季小米同樣捉住了５Ｇ手機潮，喺今年２月發布小米１０和小米１０ Ｐｒｏ，並憑

５Ｇ等高端機型嘅拉動，首季全球智能手機平均售價按年升７巴仙。另外，喺今年４月小米繼續

推出小米１０青春版５Ｇ手機，針對年輕消費群體，價格上也是較平的。雖然小米喺５Ｇ手機「

孖屐」採用高端同平價雙線出擊，但「孖屐」嘅競爭仍然係好激烈的。據調查機構ＩＤＣ數據，

小米第二季度全球智能手機出貨量按年跌近一成二至２８５０萬部，排名第四，佔「孖屐」比重

約一成。而排名第一嘅華為佔「孖屐」比重兩成，第二季出貨量５５８０萬部，按年微跌５巴仙

。

若單以神州「孖屐」計，華為第二季市佔率達四成半，小米只有一成，而且佢喺神州二季度

出貨量按年大跌兩成二至９１０萬台。除咗華為，因為疫情關係關閉門市嘅蘋果，都係到不?加

大線上渠道及不同嘅減價措施，都為小米帶來威脅。由此可見，無論喺全球，還是喺神州「孖屐

」，競爭都慘烈。



＊下半年挑戰更嚴峻＊



總體來睇，小米次季業績主要還係偏穩固為主，喺智能手機收入方面，特別係海外「孖屐」

難再有驚喜。估計小米嘅毛利率會受惠於５Ｇ手機產品嘅帶動會繼續有所提高，另外，因防疫限

制措施遊戲、電商等業務收入亦會有較快增長。

但對於小米而言，下半年嘅挑戰可以話更加嚴峻。首先，佢最先要面對中印關係緊張為佢帶

來較直接嘅衝擊，因兩國關係由６月中開始急速惡化，印度國內開始出現抵制中國貨，印度政府

並禁止民眾使用５９個中國手機ａｐｐ，還延遲審批神州入境產品，包括手機部件及電視機嘅審

批。

另外，蘋果亦將會在１０月正式發布四款５Ｇ手機，傳Ｐｈｏｎｅ １２將分成兩批上市，

首批會喺１０月底開售，最低門檻價格為６９９美元。大摩曾指蘋果將迎來神州４年來最大ｉＰ

ｈｏｎｅ換機潮，因為神州「孖屐」上有近七成嘅ｉＰｈｏｎｅ已經用咗超兩年。



＊農夫山泉開始招股，試抽五手＊



人稱為神州版可口可樂嘅農夫山泉（０９６３３）終於開始招股。阿臣翻查咗資料，農夫山

泉今次集資最多約８３億銀，但佢上年派息就足足有９５億，超越香江ＩＰＯ計劃集資上限，佢

上市前派息咁豪爽，料之後嘅股息應該會唔錯。另外，農夫山泉目前嘅毛利率５５﹒４巴仙，係

飲料行業鮮有的，而全球飲料龍頭嘅可口可樂毛利率為６０﹒８巴仙。喺招股書就話，神州飲料

「孖屐」去年總規模達９９１４億，預計２０２４年可達１﹒３萬億。阿臣都睇好神州內需「孖

屐」前景，喺到先試抽五手，共約２１７１７港銀（包括手續費）。

阿臣其他持倉不變。



表列截至８月２６日收市阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １４０４﹒００ １４０４０

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １０６﹒８０ ２１３６０

阿里巴巴 ２００股 ２１０﹒５０ ２７８﹒００ ５５６００

三一國際 ２０００股 ４﹒１１ ３﹒８６ ７７２０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３７９﹒４０ ３７９４０

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股票市值 ： １３６６６０元

凍結資金 ： ２１７１７元

剩餘現金 ： ７８６０６元

組合淨值 ： ２３６９８３元

組合本月收益表現： ＋ １﹒７％（截至上月底止組合淨值：２３３０７４元）

組合累計收益表現： ＋１２５﹒７％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至８月２６日收市

