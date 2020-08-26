《談國論企－黎偉成》拜登首策抗疫持朗普卸責中國

《談國論企》 美國民主黨總統候選人拜登則以防控惡疫為一旦當選執政後的首要任務，

強調要以挽救生命為己任，並不惜封鎖美國以求戰勝惡疫，才著手恢復經濟活動，反而特朗普無

心無力抗新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫症卸責之於中國，更無顧疫情於美續大流行之際妄然重

啟經濟，高下立見。我認為拜登入主白宮，對美國以至特別是包括中國在內的全世界都有好處，

喜見特朗普狠狠捽落台。

中國經逾四個年代的積極改革開放政策拉動，成為世界第二大的經濟體，受到要特朗普抗疫

失敗卸責予華之餘，更一而再地攬炒要中美脫勾，故中國對美國在２０２０年１１月舉行的大選

的關注程度，甚之於全球各地，是肯定而然之事，而本文所論的是本來與中國無關的美國疫情政

策，因這與美國民主黨、共和黨在抗疫中與中國及世界各國合作不合作，有異常重大的取向和變

異，絕對不可稍一忽視。

最重要的，當然是美國民主、共和兩黨的總統候選人的政策宣言，和相關理念及做法。拜登

於２０２０年８月２１日在其家鄉特拉華州的一處空曠的體育館發表的演說表示若當選，會「首

先積極抗疫」，「並重建經濟、創造就業」，與特朗普團隊於８月２３日列出的５０個承諾的第

一條政綱是就業，之後才是「關注抗疫」，即使抗疫與經濟皆為二人的政綱重點，問題的嚴重性

在於列序之先與後：（一）拜登的首要政策是抗疫，肯定是對勁的，因美國經濟出現如今的嚴重

倒退，就正正是特朗普絕對無力抗疫，甚至管治美國，更甚是不顧他人生命而僅念個人連任惡思

劣舉之所致。特朗普之策極劣極錯，很有需要把此廝已顛倒的東西完完全全的顛倒過來，拜登之

策甚是，乃因惡疫一旦未有受控所重啟的經濟活動反而對疫情是一個嚴重的壓力。

即使（二）拜登表示美國在製造所需的醫療用品和防護裝備，「不再受中國和其他國家的擺

布」，但所言的重點是「不受擺脫」，只是強調美國會重新積極主動的研發和生產所需的醫療用

品和防護裝備，而不再如過去般依賴進口，所指的所謂「擺布」不僅指中國，而是其他國家，也

就是不會如特朗普今天事事針對中國，不再與中國國家主席習近平是十分好朋友之惡況，有理性

與不理性、善意與惡意之分。

重要的是（三）拜登要先積極抗疫而緊接著重建經濟、創造就業，是要「成為（美國）所有

人工作的總統」，與特廝之絕對個人霸道、單邊主義、白人優先等惡思劣行有十分重大的差異。

我絕對不想特朗普連任，即使拜登仍是如一般美國政客反華，因中美仍有機會磨合。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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