《異動股》阿里開漲４％破頂，螞蟻集團昨於中港遞交上市申請

《經濟通通訊社２６日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升３﹒９４％，報２７９﹒８元
創新高，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１０﹒６８％。
阿里巴巴旗下支付寶的母公司螞蟻集團昨（２５日）已正式在香港及上海遞交上市申請。據
招股文件披露，公司上半年利潤為２１９﹒２３億元人民幣﹔而歸屬於母公司擁有人應佔盈利２
１２﹒３４億元人民幣，按年大升１４﹒６倍。２０１９年盈利為１６９﹒５７億元人民幣。
上半年集團收入７２５﹒２８億元人民幣，按年升３８﹒０４％，當中佔比最多的是「微貸
科技」及「數字支付與商家服務」業務。另外，上半年非國際財務報告準則經調整盈利２３９億
元人民幣，按年升５倍。
現時，恆生指數報２５５２０點，升３４點或升０﹒１３％，主板成交３０﹒６３億元。國
企指數報１０３０８點，升１６點或升０﹒１６％。恆生科技指數報７３１１點，升８７點或升
１﹒２２％。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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阿里巴巴（０９９８８） ２７９﹒８０元 升３﹒９４％
騰訊控股（００７００） ５５３﹒５０元 升１﹒６５％
小米集團（０１８１０） １８﹒３２元 升１﹒１０％
美團點評（０３６９０） ２５８﹒６０元 升０﹒３９％
京東集團（０９６１８） ３１０﹒８０元 升４﹒３０％
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（ｋｓ）
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