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即市新聞

26/08/2020 09:21

《異動股》阿里開漲４％破頂，螞蟻集團昨於中港遞交上市申請

　　《經濟通通訊社２６日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升３﹒９４％，報２７９﹒８元
創新高，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１０﹒６８％。
　　阿里巴巴旗下支付寶的母公司螞蟻集團昨（２５日）已正式在香港及上海遞交上市申請。據
招股文件披露，公司上半年利潤為２１９﹒２３億元人民幣﹔而歸屬於母公司擁有人應佔盈利２
１２﹒３４億元人民幣，按年大升１４﹒６倍。２０１９年盈利為１６９﹒５７億元人民幣。
　　上半年集團收入７２５﹒２８億元人民幣，按年升３８﹒０４％，當中佔比最多的是「微貸
科技」及「數字支付與商家服務」業務。另外，上半年非國際財務報告準則經調整盈利２３９億
元人民幣，按年升５倍。
　　現時，恆生指數報２５５２０點，升３４點或升０﹒１３％，主板成交３０﹒６３億元。國
企指數報１０３０８點，升１６點或升０﹒１６％。恆生科技指數報７３１１點，升８７點或升
１﹒２２％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２７９﹒８０元　　　升３﹒９４％
　　騰訊控股（００７００）　　　５５３﹒５０元　　　升１﹒６５％
　　小米集團（０１８１０）　　　　１８﹒３２元　　　升１﹒１０％
　　美團點評（０３６９０）　　　２５８﹒６０元　　　升０﹒３９％
　　京東集團（０９６１８）　　　３１０﹒８０元　　　升４﹒３０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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