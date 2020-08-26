《午市前瞻》港股短線難有大突破，料２５０００至２５７００上落

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，港股恆指高開３４點至２５５２

０點後，曾走上２５６０３點半日高位，惟之後隨Ａ股反覆向下，半日低見２５３６０點。港股

半日收報２５４３２點，跌５３點或跌０﹒２１％，主板成交７２２﹒６５億元。國企指數報１

０２７９點，跌１２點或跌０﹒１２％。恆生科技指數報７２４９點，升２５點或升０﹒３５％

。

滬深兩股指齊走軟，上證綜合指數報３３３７點，跌３６點或跌１﹒０８％，成交２２４７

﹒９０億元人民幣。深證成份指數報１３４６２點，跌２０７點或跌１﹒５１％，成交３７４５

﹒８６億元人民幣。

藍籌股方面個別發展，騰訊（００７００）升１﹒０１％，報５５０元；中移動（００９４

１）升１﹒０３％，報５８﹒９５元；港交所（００３８８）升１﹒２８％，報３７９﹒８元。

惟匯控（００００５）走低１﹒３１％，報３３﹒９元；友邦（０１２９９）亦跌０﹒１３％，

報７７﹒８元。



＊全球次季手機銷量挫逾兩成，「孖寶」齊走軟約２％＊



據指全球第二季智能手機銷量按年跌逾兩成至２﹒９５億部，第二季三星銷量亦大幅下滑，

跌幅達２７﹒１％；蘋果銷量與上年基本持平，僅跌０﹒４％；華為銷量則下滑６﹒８％，但按

季銷量增２７﹒４％，市佔率追上三星，拖累手機股走低。手機「孖寶」瑞聲（０２０１８）跌

２﹒０４％，報４８﹒１元；舜宇（０２３８２）跌１﹒９３％，報１１６﹒７元，而比亞迪電

子（００２８５）跌４﹒９％，報２６﹒２元；丘鈦（０１４７８）走低２﹒９８％，報９﹒７

８元；富智康（０２０３８）跌１﹒１２％，報０﹒８８元；高偉電子（０１４１５）升１﹒５

５％，報３﹒２７元。

疫情回穩且疫苗研發有進展，藥股今早現回彈。其中石四藥集團（０２００５）中期純利２

﹒４７億元，雖按年跌５４﹒９４％，惟現領跑行業，揚升８﹒６１％，報４﹒５４元。而聯邦

制藥（０３９３３）升４﹒３８％，報８﹒８１元；石藥集團（０１０９３）上行１﹒８９％，

報１６﹒２元；三生製藥（０１５３０）揚１﹒７４％，報９﹒３６元；中生製藥（０１１７７

）升１﹒１１％，報９﹒１２元；微創醫療（００８５３）升０﹒８９％，報３４﹒１元；藥明

康德（０２３５９）微升０﹒８％，報１１４元；麗珠醫藥（０１５１３）升０﹒７９％，報３

８﹒４元。



＊港府放寬疫情限制措施，本港地產與餐飲股未見起色＊



港府昨日（２５日）宣布放寬疫情限制措施，包括於周五開放堂食至晚上９時，且開放部分

地區可不用戴口罩得，惟本港地產與餐飲股未見起色。港產股方面，九置（０１９９７）走軟２

﹒５６％，報３２﹒４元；領展（００８２３）跌１﹒４４％，報６１﹒６５元；長和（０００

０１）跌１﹒３６％，報５０﹒９元；太古公司Ａ（０００１９）跌１﹒１７％，報４２﹒１元

；新世界發展（０００１７）跌０﹒８６％，報４０﹒２５元；長實集團（０１１１３）跌０﹒

５９％，報４２﹒３５元；恆隆地產（００１０１）跌０﹒４６％，報２１﹒８５元；新地（０

００１６）跌０﹒３９％，報１０１﹒１元。

餐飲股方面，四大快餐股齊挫，包括太興集團（０６８１１）跌２﹒２７％，報１﹒２９元

；大家樂（００３４１）下滑２﹒１％，報１７﹒６８元；大快活（０００５２）跌１﹒７８％

，報１８﹒７２元；翠華（０１３１４）跌１﹒５２％，報０﹒３２５元。



＊螞蟻集團Ａ＋Ｈ上市有進展，阿里巴巴揚近４％＊



上交所受理螞蟻集團科創板上市申請，招股書顯示，螞蟻集團此次科創板擬募資４８０億元

人幣。而螞蟻集團也已向港交所遞交上市申請，其Ａ＋Ｈ上市邁出關鍵一步。阿里系普揚，包括

阿里巴巴（０９９８８）走上３﹒５７％，報２７８﹒８元；阿里健康（００２４１）微升０﹒

５６％，報１７﹒８２元；阿里影業（０１０６０）無升跌，報１﹒１４元。而其他相關股方面

則個別發展，中國動向（０３８１８）升１５﹒４６％，報１﹒１２元；中國擎天軟件（０１２

９７）升０﹒５６％，報１﹒７９元。

國內追趕５Ｇ科技發展，電訊股揚升，包括中移動（００９４１）升１﹒０３％，報５８﹒

９５元；中國鐵塔（００７８８）無升跌，報１﹒４６元；中國聯通（００７６２）升０﹒８１

％，報６﹒２５元；中國電信（００７２８）微揚１﹒１２％，報２﹒７２元；中興（００７６

３）升０﹒９１％，報２２﹒２元；中國通信（００５５２）升１﹒７６％，報５﹒２元。



＊彭偉新：海底撈、頤海國際市盈率過高，現價不值博＊



中美兩國貿易問題傅出利好消息，惟近兩日港股大市走勢呈先升後回。京華山一研究部主管

彭偉新向《經濟通通訊社》，相信市場要待本周五期指結算日後再作部署，現時資金無大筆流入

港股的情況出現，形容屬如履薄冰，預期恆指短線２５０００點至２５７００點間上落。他續稱

，恆指換馬後港股更無上望空間，認為屆時已經炒完，不會再加注，而被動式基金對股價影響甚

微。

頤海國際（０１５７９）及海底撈（０６８６２）同日公布中朔業績，頤海多賺４７﹒５％

，海底撈則盈轉虧，惟兩股均有資金追捧，彭偉新認為他們市盈率過高，基本因素上不值得追入

，其中海底撈基本因素看只值３５元，但過去兩個月有１２億資金流入，難以斷定何時會出走，

形容似買大細。（ｎｓ、ｊｃ）

