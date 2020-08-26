  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2020 15:15

《美元走勢－羅明立》歐元短線受制１﹒１８５０，宜趁機沽出

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒５５　　　１０６﹒３４　　　１０６﹒４０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８３９　　　１﹒１８０７　　　１﹒１８１５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１５２　　　１﹒３１２５　　　１﹒３１３６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１０１　　　０﹒９０７５　　　０﹒９０９６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０４　　　７﹒７４９６　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國８月諮商會消費者信心指數意外回落至８４﹒８，大幅低於市場預期的
９３，創下２０１４年以來最低，亦低於７月向下修訂後的９１﹒７。中美官員於周一就首階段
貿易協定進行電話會議，雙方均認同協議執行取得進展，有助降低市場的避險情緒。
　　昨晚，美國財務部出售價值５００億美元的兩年期票據，刺激美國國債收益率上升，美國
１０年期國債收益率報０﹒６９７％，美匯指數短線繼續整固，將於９２﹒００至９４區間上落
。市場觀望全球央行舉行會議（Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ），以評估聯儲局日後的政策取向。
　　德國公布本年次季國內生產總值（ＧＤＰ）修正值按年收縮１１﹒３％，較初值略為上修０
﹒４個百分點，但仍為有紀錄以來最差，主要受疫情封鎖措施，累及私人消費、投資及出口急跌
所影響。另外，德國８月ＩＦＯ景氣指數為９２﹒６，略高於市場預期的９２﹒２。
　　歐元兌美元初步支持位於１﹒１７５０，下一步支持位於１﹒１７；初步阻力位於
１﹒１８５０，下步阻力位於１﹒１９６５。技術走勢上，歐元短線受制於１﹒１８５０，建議
投資者於該水準沽出歐元，目標１﹒１７５０，以１﹒１９為止損。
　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１８２０　　　１﹒１７２０　　　１﹒１８５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞26/08/2020
【大灣區】蓮塘／香園圍口岸啟用　林鄭指促進跨境物流更有效運作
財經熱話26/08/2020
【科指滿月】科指面世至今漲近6%跑贏大市　京東美團各升逾三成
FOCUS26/08/2020
【FOCUS】全城爭飲「農夫」　啟示快速消費突圍
開市Good Morning26/08/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：物管股未轉勢候併購消息 　
財經熱話26/08/2020
藍籌新貴　藥明生物蓄勢待發
剖析天下26/08/2020
巴菲特破天荒買金　預示美股泡沫破滅？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金