《美元走勢－羅明立》歐元短線受制１﹒１８５０，宜趁機沽出

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０６﹒５５ １０６﹒３４ １０６﹒４０
歐元╱美元 １﹒１８３９ １﹒１８０７ １﹒１８１５
英鎊╱美元 １﹒３１５２ １﹒３１２５ １﹒３１３６
美元╱瑞郎 ０﹒９１０１ ０﹒９０７５ ０﹒９０９６
美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９６ ７﹒７５００
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《美元走勢》美國８月諮商會消費者信心指數意外回落至８４﹒８，大幅低於市場預期的
９３，創下２０１４年以來最低，亦低於７月向下修訂後的９１﹒７。中美官員於周一就首階段
貿易協定進行電話會議，雙方均認同協議執行取得進展，有助降低市場的避險情緒。
昨晚，美國財務部出售價值５００億美元的兩年期票據，刺激美國國債收益率上升，美國
１０年期國債收益率報０﹒６９７％，美匯指數短線繼續整固，將於９２﹒００至９４區間上落
。市場觀望全球央行舉行會議（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ），以評估聯儲局日後的政策取向。
德國公布本年次季國內生產總值（ＧＤＰ）修正值按年收縮１１﹒３％，較初值略為上修０
﹒４個百分點，但仍為有紀錄以來最差，主要受疫情封鎖措施，累及私人消費、投資及出口急跌
所影響。另外，德國８月ＩＦＯ景氣指數為９２﹒６，略高於市場預期的９２﹒２。
歐元兌美元初步支持位於１﹒１７５０，下一步支持位於１﹒１７；初步阻力位於
１﹒１８５０，下步阻力位於１﹒１９６５。技術走勢上，歐元短線受制於１﹒１８５０，建議
投資者於該水準沽出歐元，目標１﹒１７５０，以１﹒１９為止損。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１８２０ １﹒１７２０ １﹒１８５０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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