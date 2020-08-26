《美元走勢－羅明立》歐元短線受制１﹒１８５０，宜趁機沽出

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒５５ １０６﹒３４ １０６﹒４０

歐元╱美元 １﹒１８３９ １﹒１８０７ １﹒１８１５

英鎊╱美元 １﹒３１５２ １﹒３１２５ １﹒３１３６

美元╱瑞郎 ０﹒９１０１ ０﹒９０７５ ０﹒９０９６

美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９６ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國８月諮商會消費者信心指數意外回落至８４﹒８，大幅低於市場預期的

９３，創下２０１４年以來最低，亦低於７月向下修訂後的９１﹒７。中美官員於周一就首階段

貿易協定進行電話會議，雙方均認同協議執行取得進展，有助降低市場的避險情緒。

昨晚，美國財務部出售價值５００億美元的兩年期票據，刺激美國國債收益率上升，美國

１０年期國債收益率報０﹒６９７％，美匯指數短線繼續整固，將於９２﹒００至９４區間上落

。市場觀望全球央行舉行會議（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ），以評估聯儲局日後的政策取向。

德國公布本年次季國內生產總值（ＧＤＰ）修正值按年收縮１１﹒３％，較初值略為上修０

﹒４個百分點，但仍為有紀錄以來最差，主要受疫情封鎖措施，累及私人消費、投資及出口急跌

所影響。另外，德國８月ＩＦＯ景氣指數為９２﹒６，略高於市場預期的９２﹒２。

歐元兌美元初步支持位於１﹒１７５０，下一步支持位於１﹒１７；初步阻力位於

１﹒１８５０，下步阻力位於１﹒１９６５。技術走勢上，歐元短線受制於１﹒１８５０，建議

投資者於該水準沽出歐元，目標１﹒１７５０，以１﹒１９為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１８２０ １﹒１７２０ １﹒１８５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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