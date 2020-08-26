《ＩＰＯ反應》農夫山泉首日孖展１４４３億元，超購約２４７倍

農夫山泉（０９６３３）昨（２５日）首日招股，孖展認購火熱，綜合券商數據，錄
１４４３億元，超購約２４７倍。
農夫山泉已觸發回撥機制，公開發售部分佔比增至２７％。綜合券商數據，輝立、耀才
（０１４２８）暫借出３００億元，大華繼顯１５０億元，信誠２０６億元，凱基１２０億元。
《香港經濟日報》
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