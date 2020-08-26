華潤置地中期純利按年跌９﹒３％，中期息０﹒１５元人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》華潤置地（０１１０９）公布，截至今年６月底止，中期純利
１１５﹒４２億元（人民幣．下同），按年下跌９﹒３％，每股盈利１﹒６２元，派中期息每股
０﹒１５元，折合每股０﹒１６８港元，按年增加１６﹒３％。
期內，收益４４８﹒６９億元，按年跌２﹒１４％；毛利１５０﹒４６億元，按年跌
１４﹒１２％；綜合毛利率３３﹒５％。（ｈｏ）
＊有關業績詳情，請參閱以上公司之正式通告＊
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