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26/08/2020 12:24

石藥中期純利升２３％至２３億元人幣，派息６港仙另五送三紅股

　　《經濟通通訊社２６日專訊》石藥集團（０１０９３）公布，截至６月底止中期純利
２３﹒１４億元（人民幣．下同），按年升２３﹒２％，每股基本盈利３０﹒９７分，派中期息
６港仙，另五送三紅股。
　　期內，收入總額為１２５﹒９億元，按年升１２﹒６％。毛利按年升２０﹒８％至
９４﹒３７億元。經營溢利率按年升１１﹒９％至２６﹒１９億元。（ｈｏ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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