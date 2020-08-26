石藥中期純利升２３％至２３億元人幣，派息６港仙另五送三紅股

《經濟通通訊社２６日專訊》石藥集團（０１０９３）公布，截至６月底止中期純利

２３﹒１４億元（人民幣．下同），按年升２３﹒２％，每股基本盈利３０﹒９７分，派中期息

６港仙，另五送三紅股。

期內，收入總額為１２５﹒９億元，按年升１２﹒６％。毛利按年升２０﹒８％至

９４﹒３７億元。經營溢利率按年升１１﹒９％至２６﹒１９億元。（ｈｏ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

