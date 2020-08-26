【本港經濟】本港７月出口跌幅擴大至３％，連跌５個月

《經濟通通訊社２６日專訊》政府統計處公布，今年７月份本港整體出口貨值按年跌３％至

３２８５億元，連跌５個月，跌幅較６月擴大１﹒７個百分點，符合市場預期，商品進口貨值按

年跌３﹒４％至３５８３億元，跌幅較市場預期低。７月份錄得有形貿易逆差２９８億元，相等

於商品進口貨值的８﹒３％。



＊首７月商品出口貨值跌６﹒３％，進口跌８﹒５％＊



首七個月商品整體出口貨值較去年同期下跌６﹒３％；商品進口貨值下跌８﹒５％。首七個

月錄得有形貿易逆差２０５３億元，相等於商品進口貨值的８﹒９％。

經季節性調整的數字顯示，截至今年七月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值

上升１﹒７％。同時，商品進口貨值上升０﹒９％。

７月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升０﹒６％。此地區內，輸往部分主要目的地的整

體出口貨值錄得升幅，尤其是中國內地（內地）（升５﹒２％）、越南（升４﹒４％）和台灣

（升０﹒４％）。另一方面，輸往菲律賓（跌２１﹒３％）、印度（跌２０﹒５％）、韓國（跌

２０﹒０％）、泰國（跌１５﹒３％）和日本（跌１５﹒２％）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國

（跌２０﹒２％）、英國（跌１９﹒９％）和德國（跌１６﹒５％）。

首七個月，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是印度（跌２５﹒１％）

、美國（跌２３﹒３％）、德國（跌２０﹒７％）然而，輸往台灣（升９﹒０％）和內地（升２

﹒８％）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌２０﹒９％）、內地（跌

１２﹒７％）和日本（跌７﹒４％）。然而，來自越南（升４６﹒０％）、台灣（升２０﹒３％

）、韓國（升８﹒３％）和新加坡（升５﹒５％）的進口貨值則錄得升幅。



＊環球經濟疲弱及中美關係緊張續困擾港商品出口前景＊



政府發言人表示，７月份商品出口仍然疲弱，以貨值計按年下跌３％。由於外部需求疲軟，

輸往美國、歐盟和許多其他主要亞洲市場的出口按年進一步下跌。同時，輸往內地的出口隨著當

地經濟穩健復甦續見溫和增長。

展望未來，在有效的疫苗或療法被廣泛應用前，２０１９冠狀病毒病的威脅將仍然存在。環

球經濟疲弱以及中美關係緊張會繼續困擾香港商品出口的短期前景，政府會密切留意相關發展。

（ｂｉ）

