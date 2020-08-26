  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2020 16:52

【本港經濟】本港７月出口跌幅擴大至３％，連跌５個月

　　《經濟通通訊社２６日專訊》政府統計處公布，今年７月份本港整體出口貨值按年跌３％至
３２８５億元，連跌５個月，跌幅較６月擴大１﹒７個百分點，符合市場預期，商品進口貨值按
年跌３﹒４％至３５８３億元，跌幅較市場預期低。７月份錄得有形貿易逆差２９８億元，相等
於商品進口貨值的８﹒３％。

＊首７月商品出口貨值跌６﹒３％，進口跌８﹒５％＊

　　首七個月商品整體出口貨值較去年同期下跌６﹒３％；商品進口貨值下跌８﹒５％。首七個
月錄得有形貿易逆差２０５３億元，相等於商品進口貨值的８﹒９％。
　　經季節性調整的數字顯示，截至今年七月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值
上升１﹒７％。同時，商品進口貨值上升０﹒９％。
　　７月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升０﹒６％。此地區內，輸往部分主要目的地的整
體出口貨值錄得升幅，尤其是中國內地（內地）（升５﹒２％）、越南（升４﹒４％）和台灣
（升０﹒４％）。另一方面，輸往菲律賓（跌２１﹒３％）、印度（跌２０﹒５％）、韓國（跌
２０﹒０％）、泰國（跌１５﹒３％）和日本（跌１５﹒２％）的整體出口貨值則錄得跌幅。
　　除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國
（跌２０﹒２％）、英國（跌１９﹒９％）和德國（跌１６﹒５％）。
　　首七個月，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是印度（跌２５﹒１％）
、美國（跌２３﹒３％）、德國（跌２０﹒７％）然而，輸往台灣（升９﹒０％）和內地（升２
﹒８％）的整體出口貨值則錄得升幅。
　　同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌２０﹒９％）、內地（跌
１２﹒７％）和日本（跌７﹒４％）。然而，來自越南（升４６﹒０％）、台灣（升２０﹒３％
）、韓國（升８﹒３％）和新加坡（升５﹒５％）的進口貨值則錄得升幅。

＊環球經濟疲弱及中美關係緊張續困擾港商品出口前景＊

　　政府發言人表示，７月份商品出口仍然疲弱，以貨值計按年下跌３％。由於外部需求疲軟，
輸往美國、歐盟和許多其他主要亞洲市場的出口按年進一步下跌。同時，輸往內地的出口隨著當
地經濟穩健復甦續見溫和增長。
　　展望未來，在有效的疫苗或療法被廣泛應用前，２０１９冠狀病毒病的威脅將仍然存在。環
球經濟疲弱以及中美關係緊張會繼續困擾香港商品出口的短期前景，政府會密切留意相關發展。
（ｂｉ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事26/08/2020
《神州經脈》螞蟻啟動上市　科技股領A場挫　人幣即期破6.9關
財經熱話26/08/2020
《笑傲缸湖》買賣外匯唔駛煩，etnet App幫你輕鬆賺！
香港要聞26/08/2020
【大灣區】蓮塘／香園圍口岸啟用　林鄭指促進跨境物流更有效運作
財經熱話26/08/2020
【科指滿月】科指面世至今漲近6%跑贏大市　京東美團各升逾三成
FOCUS26/08/2020
【FOCUS】全城爭飲「農夫」　啟示快速消費突圍
開市Good Morning26/08/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：物管股未轉勢候併購消息 　
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金