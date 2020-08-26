恒指公司委任巫婉雯為行政總裁，接替關永盛

《經濟通通訊社２６日專訊》恆生指數公司公布，委任巫婉雯為新任行政總裁，今年９月１

日起生效。巫婉雯將會接替於２０２１年１月榮休的現任行政總裁關永盛。關永盛同日起改任為

高級顧問，繼續支持恆生指數公司的發展。

恆生銀行（０００１１）副董事長兼行政總裁及恆生指數公司指數顧問委員會主席鄭慧敏表

示，巫婉雯在指數業務和營運、市場和業務發展，以及指數和資產管理方面，擁有超過２０年經

驗。她為繼任行政總裁的理想人選，並繼續秉承和實踐恆生指數公司在區域和環球發展及市場覆

蓋率方面的長遠發展。

鄭慧敏亦衷心感謝關永盛對恆生的非凡貢獻，她指關永盛於２００７年開始全職領導恆生指

數公司，憑藉他前瞻性和敏捷靈活的模式，成功將公司業務覆蓋範圍擴展至中國內地市場，並引

領主要的跨境市場相關指數發展，很高興在關氏退休後，仍可受益於其豐富經驗和意見。

巫婉雯現時是恆生指數公司副行政總裁兼恆生銀行指數業務市場策劃主管。她在１９９７年

加入恆生指數公司，出任多個研究、發展及資深管理人員等職位。她曾是負責恆生指數大型重組

至現時擁有５０隻成分股的核心成員之一，而且領導推出中國內地首批合格境內機構投資者交易

所買賣基金。（ｂｉ）

