【夜期時段】即月期指最新報２５４５４點，升２２點，低水３８點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５４３５點，升３點，低水５７

點，最新報２５４５４點，升２２點，低水３８點，合約成交２６４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０２８８點，升１０點，低水１２點，最新報１０２８２

點，升４點，低水１８點，合約成交３１４６張。

