《再戰明天》平保派業績，鮑威爾出席杰克遜霍爾全球央行年會

《經濟通通訊社２６日專訊》明晚（２７日）鮑威爾在杰克遜霍爾全球央行虛擬年會發表講

話，美國第二季國內生產總值。



＊鮑威爾在杰克遜霍爾全球央行虛擬年會發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，明日，堪薩斯城聯儲主辦杰克遜霍爾全球央行虛擬年會，今年的主

題為「展望未來１０年：對貨幣政策的影響」（至８月２８日）。

本港時間明晚１０：１０ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾全球央行虛擬年會發表講話

，主題為「貨幣政策框架評估」。

歐洲央行執委連恩、帕內塔和施納貝爾參加堪薩斯城聯儲組織的經濟政策研討會。

１１：００ｐｍ，加拿大央行總裁麥克勒姆參加杰克森霍爾全球央行虛擬年會的小組討論。

９：３０ａｍ，日本央行審議委員鈴木人司對北海道旭川市商業領袖發表演講，並舉行記者會。

明日，加拿大央行高級副總裁威爾金斯在該央行２０２１年最新貨幣政策框架的研討會上講

話。



＊美國第二季國內生產總值＊



在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布７月工業利潤。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布第二季個人消費，料跌幅由６﹒８％擴闊至３４﹒６％，美國

第二季個人消費支出核心指數，季率料由１﹒７％降至下滑１﹒１％。美國第二季國內生產總值

（環比）季率跌幅料由５％擴闊至３２﹒５％，ＧＤＰ價格指數料由１﹒４％上升至１﹒８％。

美國首次申請失業救濟金人數，料由１１０﹒６萬降至１００萬；連續申請失業救濟金人數，料

由１４８４萬降至１４４０萬。１０：００ｐｍ，美國公布７月成屋待完成銷售，月率料由

１６﹒６％升上２％。



＊平保和中芯派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：鷹君（０００４１）、周生生（００１１６）、第一太平

（００１４２）、信德集團（００２４２）、博雅互動（００４３４）、美聯工商舖

（００４５９）、永旺（００９８４）、香港電視（０１１３７）、中國石油股份

（００８５７）、中芯國際（００９８１）、澳門勵駿（０１６８０）、中國平安

（０２３１８）、中國鋁業（０２６００）等。（ｈｏ）

