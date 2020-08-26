信置（０００８３）全年純利跌７６％至１７億元，派末期息４１仙

《經濟通通訊社２６日專訊》信和置業（０００８３）公布，截至今年６月３０日止年度，

純利按年跌７５﹒６％至１６﹒８８億元，每股基本盈利為０﹒２４元，派末期息每股４１仙。

期內，收入按年跌２６﹒５％至５８﹒８７億元，除稅前溢利按年跌７１﹒５％至２２億元

。（ｂｎ）



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