【企業盈警】永恒策略料中期虧損將擴大９０％至１倍

《經濟通通訊社２６日專訊》永恆策略（００７６４）發盈警，預期截至今年６月底止，中
期虧損將按年擴大９０％至１倍，去年同期虧損為１﹒０８億元。
公司指，預期虧損擴大，主要由於確認應收貸款之信貸虧損撥備１﹒３４億元，以及應佔聯
營公司虧損增加３６３１萬元所致。（ｓｋ）
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