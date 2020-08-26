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26/08/2020 18:52

【企業盈警】永恒策略料中期虧損將擴大９０％至１倍

　　《經濟通通訊社２６日專訊》永恆策略（００７６４）發盈警，預期截至今年６月底止，中
期虧損將按年擴大９０％至１倍，去年同期虧損為１﹒０８億元。
　　公司指，預期虧損擴大，主要由於確認應收貸款之信貸虧損撥備１﹒３４億元，以及應佔聯
營公司虧損增加３６３１萬元所致。（ｓｋ）

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