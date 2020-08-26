《小傳日記》魚缸又悶局，好淡難捕捉，科網股強勢，京東真叻仔！

《小傳日記》魚缸今日都係悶市上落格局，加上期結又臨近，資金又走晒去抽新股，大家都

係保守為主，全日２００幾點波幅，真係悶到訓著！不過好彩，科指股重有啲睇頭，京東曾經上

過３２１﹒６銀，仲突破埋萬億市值，不過之後又縮返小小；阿里都升逾４％突破６萬億市值，

真係大大隻！另外潤地（０１１０９）業績靚仔，刺激股價抽高逾６巴仙兼為是日最佳藍籌！最

終恆指收報２５４９１點，升５點或唔夠半巴仙，主板成交１３３２﹒０５億銀。國貨收報１０

３００點，升８點或唔夠半巴仙。恆生科技指數報７２７５點，升５１點或近１巴仙。

內地Ａ場今日走弱，上證綜合指數報３３２９點，跌４３點或逾１巴仙；深證成份指數報１

３４２８點，跌２４１點或近２巴仙。兩市合共成交９７８５﹒４３億元。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌逾１巴仙，報３３﹒９５銀；生發發（００３８８

）跳高近２巴仙，報３８２銀；ＱＱ（００７００）抽高逾１巴仙，報５５１﹒５銀；中移動（

００９４１）漲逾１巴仙，報５８﹒９５銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌唔夠半巴仙，報７７﹒８

銀，以現價計，隻佬暫連跌２日，累計跌近１巴仙。



＊頤海成績優股價向上抽，銷量向下走汽佬表現醜＊



頤海國際（０１５７９）今日派成績表，中期多賺近四成八，股價隨即急彈並破頂，高見１

２６銀，最終收報漲４巴仙，報１１５﹒９銀。其他食品佬都有追捧，海底撈（０６８６２）中

期盈轉虧，但照升不足半巴仙，報４５﹒７５銀；九毛九（０９９２２）獲匯證上調目標價逾兩

成，漲４巴仙，報１７﹒１銀；呷哺呷哺（００５２０）升近６巴仙，報９銀；康師傅（００３

２２）繼續有大行護航，走高半巴仙，報１５﹒３２銀，盤中創新高１５﹒９８銀。

神州最新公布８月上中旬１１家重點企業汽車產銷數據，當中銷量按年下降超４巴仙，反映

汽車銷售仍未回暖，車佬普偏下滑。華晨中國（０１１１４）挫半成，報７﹒２銀；東風集團（

００４８９）跌超３巴仙，報５﹒３５銀；廣汽（０２２３８）走低近３巴仙，報７銀；吉利汽

車（００１７５）下滑１巴仙，報１５﹒５６銀；不過，比亞迪（０１２１１）日前有兩款純電

動車獲工信部推薦，股價繼續走高近４巴仙，報７５﹒９銀。



＊手機銷售減小米牙斬斬；科指今足月京東最喜悅＊



市場研究機構Ｔｒｅｎｄ Ｆｏｒｃｅ出報告話，全球第二季智能手機總產量按年挫近１７

巴仙至２﹒８６億部，創歷來最大跌幅，而銷量都跌咗超過兩成。手機佬今日個別發展，瑞聲（

０２０１８）同舜宇（０２３８２）績後畀大行唱淡，仲未止跌，分別碌低逾２巴仙，報４８銀

；唔見逾２巴仙，報１１６﹒１銀。高偉電子（０１４１５）跳逾２巴仙，報３﹒２９銀；比亞

迪電子（００２８５）跪低近６巴仙，報２６銀。小米（０１８１０）今日收市後公布中期業績

，盤中最高見１９﹒１８銀破頂，收彈近６巴仙，報１９﹒１６銀。有傳一個喺瑞信做亞太區投

資銀行同資本市場部技術及媒體事務主管的人，最快９月會會加盟做首席財務官。

科指今日足月，累升逾６巴仙，跑贏恆指近３﹒２巴仙嘅漲幅。京東（０９６１８）有關聯

公司註冊「京東電競」商標，涉及科學儀器、教育娛樂等業務，股價破頂，市值已超萬億，收漲

近６巴仙，報３１５﹒８銀。摩通預期同程藝龍（００７８０）次季收入可以達到預期上限，升

咗近６巴仙他屐，同程藝龍踼高近５巴仙，報１５﹒７銀。最重磅嘅阿里巴巴（０９９８８）抽

高逾４巴仙，報２８０﹒４銀。神州半導體行業協會副理事長魏少軍話，由產業角度睇，依家部

份上市嘅半導體企業估值過高，中芯（００９８１）跪低近４巴仙，報２４﹒９５銀；華虹半導

體（０１３４７）撻低逾６巴仙，報２６﹒９５銀。



＊藥佬無被洗石藥有得睇，物管或分拆潤地向上殺＊



醫藥佬今日表現唔錯。石藥中期多賺兩成三又派紅股，升近半成，報１６﹒６４銀；同百奧

生物製藥簽訂分銷協議百濟神州（６１６０）飆近８巴仙，報１５２銀；石藥集團（０１０９３

）彈近半成，報１６﹒６４銀；藍戰士新貴藥明（０２２６９）踢高近６巴仙，報１８８﹒５銀

；康龍化成（０３７５９）升近２巴仙，報９０銀；中期少賺近三成二的聯邦制藥（０３９３３

）走高２﹒６１％，報８﹒６６銀。

部分內房績後表現唔錯。中期純利跌逾９巴仙同有意分拆物管的華潤置地（０１１０９）抽

升近６巴仙，報３６﹒４５銀 ；中期多賺逾３巴仙的世茂集團（００８１３）飆升逾８巴仙，

報３７﹒５銀 ；中期多賺近７巴仙嘅融創中國（０１９１８）揚近２巴仙，報３４﹒３銀；中

海外（００６８８）升１巴仙，報２３﹒２銀；合景泰富（０１８１３）升近１巴仙，報１５﹒

２２銀。請請！



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