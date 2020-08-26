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即市新聞

26/08/2020 10:00

《與聯共策－鄒建雄》ＥＳＧ研究有助辨識公司抗逆力

　　《與聯共策》環球各大公司正在全力應對新冠疫情危機所帶來的各種挑戰，面對前所未有的
人類及經濟危機，公共衛生問題已與公司政策交織在一起，管理層在一系列ＥＳＧ問題上的決策
將影響很多公司的盈利狀況。因此，疫情危機亦突顯出進行ＥＳＧ分析的重要性，將ＥＳＧ分析
納入證券研究過程，有助投資者判斷公司應對疫情的行為對未來回報將產生何種影響。

＊新型冠狀病毒考驗ＥＳＧ承諾＊

　　公司在應對本次疫情時，會面臨哪些ＥＳＧ問題？在如何保護員工安全與維持正常運營之間
，許多公司需要做出艱難的決定。應對措施包括安排僱員放無薪假期、提供遣散費及補償或提供
其他支持。而轉為居家辦公模式的公司，在維護數據隱私及安全方面亦面臨新的挑戰。
　　高級管理人員行為及薪酬更值得關注。在需求衝擊令利潤承受嚴重壓力之時，管理層是否願
意適當地調整薪酬？股息及股票回購政策是否會發生變化（尤其是對於接受政府援助的公司而言
）？除當前的挑戰外，在面臨衰退和商業環境存在高度不確定性的時期，公司是否會繼續將資本
支出投入至減排或減輕氣候變化影響的項目？

＊擁有良好ＥＳＧ措施的公司，能更好應對危機＊

　　一般情況下，已採取良好ＥＳＧ措施的公司，在應對本次危機過程中表現理想。或許擁有
ＥＳＧ意識的公司通常較具前瞻性，能策略性分析業務面對的各種情況。這可為公司帶來諸多優
勢，尤其在快速調整技術及業務以適應遠程辦公之時，同時兼顧為僱員及社區提供所需的支持，
並繼續向客戶提供產品及服務。
　　然而，發掘ＥＳＧ表現領先的公司是一項艱巨的工作。我們認為，在基本因素研究中整合
ＥＳＧ因素有助投資者進行分析。有效整合ＥＳＧ因素需要關注三大重點。首先，需要長遠眼光
檢視業務策略及行業環境，尤其是在當前短期前景極不明朗的情況下；第二，疫情已破壞全球貿
易及供應鏈，保持環球性策略至關重要；第三，需要與管理層溝通，以真正了解公司為平衡各利
益相關者的需求（從僱員到客戶再到股東），而作出的艱難的策略性選擇。
　　我們認為，在危機中深入考慮ＥＳＧ影響因素的公司，將更有可能實現成功復甦。同樣地，
視ＥＳＧ分析為證券研究中關鍵步驟的投資者，則更有機會識別表現優秀的企業，而其股票及債
券或將成為強勁長期回報潛力的來源。《聯博中國香港零售業務董事總經理　鄒建雄》

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