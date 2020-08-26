港股表現牛皮，全日升５點收２５４９１，阿里京東再破頂

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股個別發展，道指偏軟，標指及納指繼續創新高。白宮

貿易顧問納瓦羅表示，中美第一階段貿易協議正得到落實且進展良好，港股今日高開３４點報

２５５２０點，之後最多升１１７點見２５６０３點。Ａ股走勢反覆向下，拖累港股走勢，半日

已由升轉跌，最低見２５３６０點跌１２６點，手機設備股及內銀股捱沽。午後，重磅股港交所

（００３８８）及騰訊（００７００）升幅擴大，支持港股逐步收復失地，最終收報２５４９１

，升５點或升０﹒０２％，主板成交１３３２﹒０５億元輕微增加約３％。

國企指數報１０３００，升８點或升０﹒０８％。恆生科技指數報７２７５，升５１點或升

０﹒７２％。

滬深股市兩連跌，上證綜指報３３２９，跌４３點或跌１﹒３０％，深證成分指數報

１３４２８，跌２４１點或跌１﹒７６％，兩市成交９７８５﹒４３億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒１６％，報３３﹒９５元，騰訊漲１﹒２９％，報

５５１﹒５元；港交所走高１﹒８７％，報３８２元；友邦（０１２９９）軟０﹒１３％，報

７７﹒８元；中國移動（００９４１）升１﹒０３％，報５８﹒９５元，建行（００９３９）跌

０﹒６９％，報５﹒７３元。



＊阿里巴巴市值突破六萬億元＊



新經濟股繼續由京東（０９６１８）領航，該股今日再度抽升，市值突破萬億元，全日收升

５﹒９７％，報３１５﹒８元創新高；阿里巴巴（０９９８８）急升４﹒１６％，報２８０﹒４

元，市值首次突破六萬億元，受螞蟻集團已遞交滬港上市申請的消息刺激；調查顯示，小米

（０１８１０）次季手機銷量下滑兩成一，但有傳瑞信高層將加盟擔任首席財務官，小米績前漲

５﹒７４％，報１９﹒１６元；美團點評（０３６９０）微升０﹒４７％，報２５８﹒８元；同

程藝龍（００７８０）周五（２８日）放榜，此前獲摩通升目標價至１８元，漲４﹒６７％，報

１５﹒７元。

內房績後有不俗表現，華潤置地（０１１０９）中期純利雖下跌９％，但中期息增加一成六

，兼考慮分拆旗下物管上市，急飆５﹒９６％，報３６﹒４５元，為最佳表現藍籌股；世茂

（００８１３）中期多賺３％，兼派特別股息﹐揚８﹒２３％，報３７﹒５元；融創中國

（０１９１８）中期多賺６﹒５％，彈近１﹒７８％，報３４﹒３元；中海外（００６８８）亦

跟升１﹒０９％，報２３﹒２元；碧桂園（０２００７）則滑１﹒３８％，報１０﹒０２元。

內需股持續熱炒，頤海國際（０１５７９）中期純利按年升４７﹒５％，飆４﹒２３％，報

１１５﹒９元；康師傅（００３２２）績後獲三行齊升目標價，續漲０﹒５２％，報１５﹒３２

元；九毛九（０９９２２）績後獲匯證升目標價至２０﹒７元，揚４﹒０１％，報１７﹒１元；

安踏體育（０２０２０）中期純利跌２８％，回吐４﹒５４％，報８３元；恆安國際

（０１０４４）六連跌，走低２﹒９７％，報６２﹒０５元，為最差表現藍籌股。



＊傳台灣擬收窄晶片技術輸內地，晶片股收挫＊



傳台灣計劃加強審查當地晶片設計者將技術授權或轉讓給內地合作夥伴，晶片股急挫。中芯

國際（００９８１）將於明日（２７日）公布中期業績，走低３﹒８５％，報２４﹒９５元；華

虹半導體（０１３４７）挫６﹒１％，報２６﹒９５元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）走低

１﹒３２％，報８２元；上海復旦（０１３８５）跌４﹒４６％，報１４﹒５８元。

醫藥股績後個別發展，石藥（０１０９３）中期純利按年升２３％，派中期息６港仙，另五

送三紅股，走高４﹒６５％，報１６﹒６４元；中生製藥（０１１７７）升１％，報９﹒１１元

；石四藥（０２００５）升７﹒６６％，報４﹒５元；康基醫療（０９９９７）上半年純利下跌

３﹒４％，今日急挫８﹒０３％，報２５﹒２元，創上市新低；聯邦制藥（０３９３３）中期少

賺三成一，升２﹒６１％，報８﹒６６元。

汽車相關股普遍向下，贛鋒鋰業（０１７７２）中期純利急跌近四成七，瀉８﹒１３％，報

３８﹒４元；比亞迪（０１２１１）兩款純電動轎車獲工信部推薦，走高３﹒６２％，報

７５﹒９元；吉利（００１７５）軟１﹒１４％，報１５﹒５６元；東風集團（００４８９）跌

３﹒２５％，報５﹒３５元；廣汽集團（０２２３８）走低２﹒７８％，報７元。（ｙｋ）

