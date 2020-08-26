《樓市點評－汪敦敬》樓市重新起步十大建議

《樓市點評》很多有心人都於當下這個時機發起「香港重新出發」這個信念，我非常同意及

支持，並於地產方面給以下１０點意見作大綱：



＊（１）政府提高效率＊



香港重新出發，政府作為旗手，應先由自己的效率出發，我想強調香港近年在房地產的效率

日益架床疊屋，遠比１９９７年為低，這２３年我們是增加了很多不必要的程序及成本。



＊（２）價值觀要撥亂反正＊



在錯誤的媒體渲染下，香港這２３年很多價值觀都是走了樣、失了真，甚至是惡化的，包括

錯誤環保價值觀把建設當了是污染環境、連置業理念方面很多人居然認為不買樓才是聖潔的，政

治的問責風氣也過分的鞭策及踐踏，卻放過了一些不做事的官員，眾多錯誤觀念我們不去面對，

所有正確的事都被反對了。



＊（３）釐清房屋政策的目的＊



近十多年房屋政策的角色都是被模糊了及失了真，我認為房屋政策的真正目的是分配社會的

財富，而公屋的效用其實是一個過渡性目的，雖然公屋是具備了終身養老的安全網，但是在制度

上是應該鼓勵他們追求資產的，不應該因為民粹而將這個事實扭曲演繹。



＊（４）回復政治穩定＊



在錯誤的價值觀念下香港失去了秩序，以攬炒風氣為例，立法會因為有議員攬炒就拉停了很

多工程，令很多工人失業，這個不單阻礙了基建的發展，也因為工人失業，我們更不能去增加外

勞，於是香港工程的優越效率就廢了武功，基建效率令人感到可恥。



＊（５）面對供應量大落後＊



政府一直都不肯承認供應大落後的，實際上與９０年代比較，過去的２０年，我們總共是起

少了約５０萬個單位的，我們要面對這嚴重性去將供應大增才能解決社會的問題，「明日大嶼」

計劃似乎我們的庫房未必夠錢去負擔，而現在亦不應該用空置稅這種強迫性的稅制去磨損發展商

與政府的關係，似乎最好的方向就是桂山島的發展計劃，的確是一個「快靚正」的德政。



＊（６）扭轉供應錯配＊



香港政府不單只不夠面對供應不足，而且容許了土地資源錯配，近年大量住宅發展項目改則

變為面積細小的「納米單位」，這無疑是回應市場需要，但也令本來供應不足的市場更聚焦在細

小的單位。根據屋宇署數據計算，樓面面積４００呎以上的單位動工量和落成量由２０１２年的

７０９６伙和５７７２伙，大跌至２０１９年的３３５３伙及３０９８伙，佔市場供應量由

２０１２年的５０％和５７％，大跌至２０１９年的２６％及２２％！



樓市的病態其實不在樓價高企，更甚是資源錯配，政府也主導不到合適的供應去回應市場，

從供應數據可以預知，在供應量不足的問題解決了後的五至十年，我們仍要面對大型單位的供應

不足，希望政府看遠一步，造福下一代。



＊（７）回復換樓鏈＊



我很同意去年放寬住宅首置按揭成數，８００萬樓借９成按揭及８００萬以上至１０００萬

可以借８成這個做法，現在我再建議１０００萬以上至１５００萬是可以借７成，而１５００萬

以上至２０００萬可以借６成，２０００萬以上照舊可以借５成，這個做法可以徹底令所有樓換

樓自住的人得到上游的機會，更加重要是所有板塊的二手供應量都會得到釋放的，活化流通量對

樓市供應幫助很大，會令到更多人上到車的。



＊（８）打造發展商轉型獲利的條件＊



當政府效率及土地供應解決了，而一手及二手都有了更多供應量的時候，就是發展商轉型由

現在的待價而沽變為貨如輪轉、薄利多銷的時候，所謂地產霸權，是西方資本主義的利益分配，

是會像現在美國一樣製造嚴重貧富懸殊，而薄利多銷、貨如輪轉是比較配合中國特色的社會主義

，更重要是令到更多人擁有物業，而貧富矛盾更少的。



＊（９）重啟置業資助貸款＊



當供應量足夠的時候，我們就可以重啟幫市民置業的「殺手鐧」，就是類似２００３年的「

置業資助貸款計劃」，或２０００年的「自置居所貸款計劃」，對合乎資格的申請者給予５３萬

或者一筆過８０萬的免息貸款，用在現在是一樣有能力買到樓的。



＊（１０）上車輕稅天公地道＊



當然，我認為現在上車人士買４００萬至５００萬的樓是可以靠自己的，但我並不同意

５００萬上車物業收３％的釐印費的，這對上車人士來說太多了，我們應該給予首次置業者一個

很平的釐印費，鼓勵上車置業。



希望以上意見可以給予參與房屋政策的人參考，及幫助公眾取得一個更全面的共識。



《祥益地產總裁 汪敦敬》



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