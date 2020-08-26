《鍾之日記》螞蟻激發，阿里破頂

《鍾之日記》８月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



阿里巴巴（０９９８８）支付寶的母公司、全球最大獨角獸螞蟻集團，正式在香港及上海遞

交上市申請。螞蟻集團在上海科創板的文件顯示，集團擬募資４８０億元（人民幣．下同），並

引入綠鞋機制，超額配售權最高不超過１５％。儘管每股發行價格和目標估值尚未確定，但從市

場熱度來看，螞蟻集團將大概率創下近年來全球最大規模的ＩＰＯ之一，因此Ａ股募資額將遠遠

超過４８０億元。

據招股文件披露，公司上半年利潤為２１９﹒２３億元，歸屬於母公司擁有人應佔盈利

２１２﹒３４億元，按年大升１４﹒６倍。期內集團收入７２５﹒２８億元，按年升３８％，當

中佔比最多的是「微貸科技」及「數字支付與商家服務」業務。

招股文件顯示，君瀚、君澳作為螞蟻集團的員工持股平台，分別持有螞蟻集團已發行股份

２９﹒８６％及２０﹒６６％，合共約５０﹒５２％，杭州雲鉑為杭州君瀚及杭州君澳的執行事

務合夥人及普通合夥人，阿里巴巴創辦人馬雲持有杭州雲鉑３４％股權，為螞蟻集團最終控制人

。

阿里全日大升４﹒２％，報２８０﹒４港元，在最高位收市且刷新上市新高；其他新經濟股

亦受帶動，騰訊（００７００）升１﹒３％，京東（０９６１８）飆６％，創上市新高，小米

（０１８１０）漲５﹒７％，網易（０９９９９）升４﹒２％，惟美團（０３６９０）全日小升

０﹒５％。



＊香江魚缸小升，Ａ場兩連跌＊



香江魚缸今日高開３４點報２５５２０點，之後最多升１１７點。Ａ股走勢反覆向下，拖累

港股走勢，儘管新經濟股上揚，但手機設備股及內銀股捱沽，恆指最終收報２５４９１，升５點

或升０﹒０２％，主板成交１３３２﹒０５億港元輕微增加約３％。

祖國股市兩連跌，滬綜指收跌１﹒３％，報３３２９﹒７４點，創業板首批１８隻註冊制新

股，有１４家大跌，寧波卡倍億（深：３００８６３）大跌２０﹒５％，跌最多；上市漲１０倍

的康泰醫學（深：３００８６９）提示炒作風險，股價今日繼續瘋狂，一度爆發至３０８元，較

發行價高出２９﹒３倍，但收市僅報１１８元，急吐１７﹒４％。創業板指全日瀉２％，抹平早

前兩日的累計升幅。兩市全日成交９７８５億元，按日增加３﹒９％。



＊台積電技術難超，中芯跌得慘＊



２０２０世界半導體大會今日在南京舉行，台積電（南京）公司總經理羅鎮球透露，目前台

積電生產７ｎｍ工藝超過１４０個產品，同時還持續投入７ｎｍ＋和６ｎｍ工藝。他預料，明年

台積電最先進的３ｎｍ工藝產品可以出現在市場上，並於２０２２年實現大規模量產。

在中美角力下，華為被美國封殺，其產品使用晶片或面臨斷供，令中國要在晶片製造方面急

起直追。但當中的技術差距巨大，要知道連Ｉｎｔｅｌ的７ｎｍ產品早前亦要宣布延誤，而大陸

晶片龍頭生產商中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１），現時技術尚處於１４ｎｍ製程

水平，即較台積電最新３ｎｍ技術足足落後四代。

中國半導體行業協會副理事長魏少軍表示，中國２０２０年晶片進口預計將連續第三年保持

在３０００億美元以上，又稱，從產業角度來看，目前在科創板或者創業板等地方上市的個別企

業估值過高。

台積電的領先地位難替，加上市傳台灣計劃修正規定，當地晶片設計者未來將技術授權或轉

讓給大陸合作夥伴時，都將加強審查。晶片股今日普遍下挫，中芯國際Ｈ股收挫３﹒９％，Ａ股

更挫６％，創上市新低；上海復旦（０１３８５）跌４﹒５％，華虹半導體（０１３４７）插

６﹒１％。



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