【新冠肺炎】人大常委會王晨：加快推進新冠肺炎疫苗研發各項工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》全國人大常委會副委員長王晨２５日出席

深入貫徹實施疫苗管理法座談會並講話，王晨強調，當前新冠肺炎疫情仍在全球範圍蔓延擴散。

相關部門要主動擔當作為，認真履行法定職責，進一步把疫苗管理法賦予的制度手段用足用好。

他表示，要通過有關保障和激勵措施，充分調動各種資源、動員各方力量，全力加快推進新

冠肺炎疫苗研發及生產供應各項工作，爭取早日推出安全有效的疫苗，堅決打贏疫情防控這場硬

仗。

