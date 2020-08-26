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26/08/2020 08:38

【螞蟻上市】螞蟻集團披露科創板招股書，Ａ股擬募資４８０億人幣

　　《經濟通通訊社記者林雯婕２６日上海專電》上交所昨日（２５日）傍晚受理螞蟻集團科創
板上市申請，中金公司、中信建投為公司聯合保薦機構。
　　招股書顯示，螞蟻集團此次科創板擬募資４８０億元（人民幣．下同），引入綠鞋機制，超
額配售權最高不超過１５％。儘管每股發行價格和目標估值尚未確定，但從市場熱度來看，螞蟻
集團將大概率創下近年來全球最大規模的ＩＰＯ之一，因此Ａ股募資額將遠遠超過４８０億元。
　　同日，螞蟻集團也已向港交所遞交上市申請。招股書顯示，螞蟻集團擬在Ａ股和Ｈ股發行的
新股數量合計不低於發行後總股本的１０％，發行後總股本不低於３００﹒３９億股（綠鞋機制
實施前）。募資金額用於進一步支持服務業數字化升級做大內需，加強全球合作並助力全球可持
續發展，以及支持公司加大技術研發和創新等。
　　對於螞蟻在科創板的上市進程，資深投行人士王驥躍預計，本周監管部門可能會出具第一輪
問詢函，下周螞蟻集團回復，最快９月１０日前後過上市委，或於１０月２０日前後上市。

＊螞蟻：上半年業績爆發，利潤總額超過去年全年＊

　　螞蟻集團是支付寶母公司，目前業務體系龐雜，涉及支付、銀行、消費金融、財富管理、保
險、基金、徵信、評級、金融雲、數據庫、數字化綜合服務方案等，旗下有餘額寶、花唄、借唄
、相互寶等多款明星產品。此次登錄科創板，螞蟻集團使用的是第一套上市標準，即「預計市值
不低於１０億元，最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於５０００萬元，或者預計市值不低
於１０億元，最近一年淨利潤為正且營業收入不低於１億元」。
　　從其披露的收入模式來看，螞蟻業務主要來自三塊：數字支付與商家服務、數字金融科技平
台、創新業務及其他。２０１９年螞蟻集團營收為１２０６﹒１８億元、突破千億大關，較
２０１８年增幅超過４０％。今年上半年，螞蟻集團實現營業收入７２５﹒２８億元，淨利潤
２１９﹒２３億元，超過了２０１９年的全年利潤額。

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