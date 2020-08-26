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26/08/2020 10:21

【光盤運動】農業農村部：秋糧漲勢總體不錯，後期生產供給有保障

　　《經濟通通訊社２６日專訊》入夏以來天災不斷，加上新冠疫情對全球經濟的衝擊，糧食問
題再次成為中國百姓關注的大事。農業農村部市場和信息化司司長唐珂今日在新聞發布會上表示
，今年夏糧和早稻已獲豐收，而全年稻谷、玉米生產主要看秋糧。從農情調度的情況看，今年秋
糧面積穩中有增，盡管局部早澇災害較重，但災後生產恢復及時有效，秋糧長勢總體不錯，糧食
生產穩中向好的態勢沒有改變。如果後期不發生大的災害，全年還將是一個豐收年。

＊糧價穩中有漲，國際大宗農產品供給充足＊

　　唐珂表示，總體上看，當前中國糧價穩中有漲，品種間走勢有所分化，不同環節價格波動有
所差異。７月份，稻谷、小麥、玉米三種糧食集貿市場均價每百斤１２２﹒４元，環比漲
０﹒２％，同比漲１﹒７％，其中稻谷價格漲幅最小，小麥次之，玉米價格漲幅較為明顯，收購
、批發環節糧價漲幅偏大。他強調，前期出現一些消費者和貿易商囤糧現象，短期會拉動市場需
求波動，但不會改變糧食消費變化趨勢。也就是說，糧食短期需求變化不會對糧價產生持續影響

　　從後期走勢看，中國糧食生產供給完全有保障，以我為主確保糧價平穩運行的基礎較好，再
加上國際上玉米、大豆等多數大宗農產品供給充足、價格低位運行，國內糧價缺乏大幅上漲的條
件，預計隨著秋糧陸續豐收上市，中國糧食市場有望繼續保持基本穩定。（ｗｌ）

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