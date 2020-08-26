《股林淘金－林家亨》美國新屋銷售好，納指標指創新高

《股林淘金》美國昨天（２５日）公布的７月份新屋銷售量年率達９０萬１千間，比市場預

期的７９萬間為高，標普５００指數及納指再創新高紀錄，道指收市下跌６０點，道指下跌原因

是有３隻成分股被撤換，被調出之公司股價下跌影響道指表現，另外三隻被納入成分股之股價上

升，但由於尚未生效，對道指未能影響。

預計今日（２６日）港股早上略有回吐，但恆指最終有機會再向保歷加通道頂線２５６６２

點進發，若恆指回吐時不妨吼低吸納。內房龍頭股中國海外（００６８８）股價若接近保歷加通

道底線２２﹒８５元，有不錯值博率！另外，新股農夫山泉（０９６３３）也建議認購。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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