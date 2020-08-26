  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2020 09:28

《股林淘金－林家亨》美國新屋銷售好，納指標指創新高

　　《股林淘金》美國昨天（２５日）公布的７月份新屋銷售量年率達９０萬１千間，比市場預
期的７９萬間為高，標普５００指數及納指再創新高紀錄，道指收市下跌６０點，道指下跌原因
是有３隻成分股被撤換，被調出之公司股價下跌影響道指表現，另外三隻被納入成分股之股價上
升，但由於尚未生效，對道指未能影響。
　　預計今日（２６日）港股早上略有回吐，但恆指最終有機會再向保歷加通道頂線２５６６２
點進發，若恆指回吐時不妨吼低吸納。內房龍頭股中國海外（００６８８）股價若接近保歷加通
道底線２２﹒８５元，有不錯值博率！另外，新股農夫山泉（０９６３３）也建議認購。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/08/2020
平安壹賬通銀行解決中小企開戶借貸難題 銀行服務更靈活
中國故事25/08/2020
《神州經脈》中美成功通話　TikTok起訴華府　滬綜指兩連跌
香港要聞25/08/2020
【新冠肺炎】政府周五起放寬食肆堂食至晚上9時　重開戲院美容院
FOCUS25/08/2020
【FOCUS】呵護貿協和氣突至　結構改革暗藏殺機
財經熱話25/08/2020
【民以食為天】康師傅績佳股價狂飆一成　餐飲股盈警後再展升浪
財經熱話25/08/2020
東亞銀行榮獲2020 「香港最佳本地零售銀行」 及「香港最佳戰略合作夥伴」殊榮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金