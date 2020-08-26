【聚焦人幣】人幣即期四連升飆１９８點，衝破６﹒９創逾七個月高

《經濟通通訊社２６日專訊》中美貿易官員重申落實第一階段貿易協議的承諾，市場樂觀情

緒回升，且等待聯儲局主席明日（２７日）講話，故美元受壓。

人民幣中間價今日創７個月新高，即期匯率（ＣＮＹ）今早緊跟其步伐，高開５８點子報

６﹒９０５９，其後保持強勢，午後再度發力，升幅擴大至６﹒８９０７大漲２１０點，最終收

報６﹒８９１９升１９８點，破６﹒９１及６﹒９０關口，實現四連升，亦創１月２０日以來逾

７個月新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１５７點子，報６﹒８８５６，突破６﹒９０、６﹒８９

關。



＊中資大行現美元賣盤推漲匯率，亞洲貨幣將進一步走強＊



今日中國國內股市下跌且美元指數上漲，人民幣匯率表現則偏強。有交易員稱，午後看到包

括來自少數中資大行在內的美元賣盤推升人民幣。彭博模擬的實時ＣＦＥＴＳ指數亦明顯走升，

今日人民幣兌美元中間價６﹒９０７９元強於所有彭博調查的預測值。

澳新銀行稱，預計亞洲貨幣將進一步上漲，這不僅僅得益於美元疲軟，更得益於基本面和流

動狀況。美國大選臨近以及疫情的不可預期性是主要風險，但這不影響趨勢發展。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０７９，較上個交易日升１０４點子，

連升第二個交易日，創１月２３日以來逾七個月新高，上個交易日報６﹒９１８３。（ｊｔ）

