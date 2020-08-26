【人行操作】人行２０００億逆回購利率持平，全口徑計收水１千億

《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

２０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。

公開市場今日有１５００億元逆回購，以及１５００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，全

口徑計，單日收水１０００億。不過，今日到期的ＭＬＦ已計入在８月１７日一次性續做的

７０００億元內，較當月到期量高出１５００億元，人行指充分滿足了金融機構需求。（ａｃ）

