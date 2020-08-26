【大國博弈】中國稱美軍偵察機昨闖軍演禁飛區，向美國提嚴正交涉

《經濟通通訊社２６日專訊》中國國防部新聞發言人吳謙說，昨日（２５日）美軍一架

Ｕ－２高空偵察機擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動，嚴重干擾中方正常演練，亦嚴

重違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，極易引發誤解、誤判，甚至造成海空意外。吳謙

指事件是赤裸裸的挑釁行為，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。中方要求美方立即

停止同類挑釁行動，以實際行動維護地區和平穩定。（ｅｙ）

