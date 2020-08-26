  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2020 08:51

【汛情告急】黃河昨日形成６號洪水，３４河湖超警戒水位

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據中國水利部公布，黃河形成２０２０年第６號洪水。受幹支
流來水影響，位於陜西渭南的黃河中游幹流潼關水文站昨日（２５日）１２時６分流量漲至每秒
５２３０立方米，形成洪水。目前，黃河上游幹流蘭州和石嘴山、中遊幹流潼關、下遊幹流艾山
河段，甘肅洮河，安徽巢湖等３４條河流湖泊超警戒水位。
　　黃河水利委員會水文局昨日下午發布洪水藍色預警，目前正密切關注天氣形勢和雨水變化，
及時發布相關預報和通報。（ｅｙ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/08/2020
平安壹賬通銀行解決中小企開戶借貸難題 銀行服務更靈活
中國故事25/08/2020
《神州經脈》中美成功通話　TikTok起訴華府　滬綜指兩連跌
香港要聞25/08/2020
【新冠肺炎】政府周五起放寬食肆堂食至晚上9時　重開戲院美容院
FOCUS25/08/2020
【FOCUS】呵護貿協和氣突至　結構改革暗藏殺機
財經熱話25/08/2020
【民以食為天】康師傅績佳股價狂飆一成　餐飲股盈警後再展升浪
財經熱話25/08/2020
東亞銀行榮獲2020 「香港最佳本地零售銀行」 及「香港最佳戰略合作夥伴」殊榮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金