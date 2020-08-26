【汛情告急】黃河昨日形成６號洪水，３４河湖超警戒水位

《經濟通通訊社２６日專訊》據中國水利部公布，黃河形成２０２０年第６號洪水。受幹支
流來水影響，位於陜西渭南的黃河中游幹流潼關水文站昨日（２５日）１２時６分流量漲至每秒
５２３０立方米，形成洪水。目前，黃河上游幹流蘭州和石嘴山、中遊幹流潼關、下遊幹流艾山
河段，甘肅洮河，安徽巢湖等３４條河流湖泊超警戒水位。
黃河水利委員會水文局昨日下午發布洪水藍色預警，目前正密切關注天氣形勢和雨水變化，
及時發布相關預報和通報。（ｅｙ）
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