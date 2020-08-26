【大國博弈】解放軍近日於多海域實彈射擊，近月來第二度軍演

《經濟通通訊社２６日專訊》江蘇省連雲港海事局昨日（２５日）公告，昨日至２７日每天

上午８時至傍晚６時，於黃海南部進行實彈射擊演習，禁止船隻駛入。

上一次解放軍多海區同步軍演後一個多月，解放軍近日再於多海域同步軍演，山東海事局、

海南海事局及河北唐山海事局先後通報，解放軍近日在青島至連雲港以東黃海海域、海南島東南

部南海海域渤海海域及進行實彈軍事演訓活動。（ｅｙ）

