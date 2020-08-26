【大國博弈】美軍偵察機擅闖解放軍演習禁飛區，中方已提嚴正交涉

《經濟通通訊社２６日專訊》美軍一架Ｕ－２高空偵察機昨日（２５日）擅自闖入解放軍北

部戰區實彈演習禁飛區活動。在北京，中國外交部對事件回應表示，已提出嚴正交涉。

中美近期多次發生軍事摩擦，解放軍軍演頻次亦見頻繁，山東海事局、海南海事局及河北唐

山海事局先後通報，解放軍近日在青島至連雲港以東黃海海域、海南島東南部南海海域渤海海域

及進行實彈軍事演訓活動。（ｗｌ）

