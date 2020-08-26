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26/08/2020 16:19

【大國博弈】美軍偵察機擅闖解放軍演習禁飛區，中方已提嚴正交涉

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美軍一架Ｕ－２高空偵察機昨日（２５日）擅自闖入解放軍北
部戰區實彈演習禁飛區活動。在北京，中國外交部對事件回應表示，已提出嚴正交涉。
　　中美近期多次發生軍事摩擦，解放軍軍演頻次亦見頻繁，山東海事局、海南海事局及河北唐
山海事局先後通報，解放軍近日在青島至連雲港以東黃海海域、海南島東南部南海海域渤海海域
及進行實彈軍事演訓活動。（ｗｌ）

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