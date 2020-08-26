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26/08/2020 15:08

【大灣區】蓮塘口岸採人臉識別及大數據技術，旅客無感通關

　　《經濟通通訊社２６日專訊》蓮塘╱香園圍口岸今日開通，是香港和深圳之間第七個陸路口
岸，下午４時起先開放貨檢設施予跨境貨車使用。中國海關總署發新聞稿，指口岸採用「兩地兩
檢」查驗方式和車輛「一站式」通關模式，設計通關能力為旅客每日３萬人次，車輛每日約
１﹒８萬輛，目前旅客和客運車輛的通關服務，將由深港兩地協商後適時開啟。
　　海關總署透露，目前旅客通關通道建設已基本完成，開通前已實現５Ｇ網絡全覆蓋，並將上
線深圳首個旅客「無感通關」模式，通過採用智慧人臉識別、大數據分析等多種先進技術，實現
「指尖申報、掃碼驗證、紅外測溫」全流程電子化。
　　「一站式」車輛通關模式也是全深圳首創，將採用共享前端交通指引、電子欄桿、監控、遠
距離讀卡等設備信息的方式，將出入境車輛納入統一的信息系統平台進行監管，實現「一次停靠
、一次查驗、一次放行」，極大地提高了車輛通關效率。
　　新聞稿又指，深圳海關在蓮塘口岸建設了最新監管設備，對集裝箱實現不開箱查驗，精準打
擊違法違禁物品，同時提高通關效率和通關體驗。同時，該口岸還建成了冷鏈查驗平台，可滿足
進口水果、冰鮮等特殊溫度貨物的現場查驗。（ｅｙ）

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