【ＦＯＣＵＳ】全城爭飲「農夫」，啟示快速消費突圍

【ＦＯＣＵＳ】從「大自然的搬運工」煉成「大自然的印鈔機」－－擬下月８日在港上市的

內地瓶裝水龍頭農夫山泉（０９６３３），周二（２５日）甫啟動招股即掀起全城瘋搶；募資最

多８３﹒５億元，並有望問鼎今年全球食品飲料業第二大ＩＰＯ。

憑每支均價不到１﹒５元人幣的天然水，去年零售額即達４２２億元，且毛利率高逾六成；

相比之下，同樣以「長白山水源」為賣點的恆大冰泉卻黯然賣盤。究其原因，遭戲稱「瓶子是最

大成本」的農夫山泉，似乎在肺疫下快速消費品突圍的啟示－－營銷創造力及電商適應力。



＊主打「大自然搬運工」，毛利逾六成＊



１９９６年起家、份屬浙商系的農夫山泉，穩坐內地包裝飲用水市佔率第一把交椅８年

（２０１２－２０１９）後，終於迎來高光時刻。昨在港啟動招股首日，即超購近２５０倍，今

再傳國際配售提早一日截飛。若以招股價上限２１﹒５元計，最終集資額有望達１１億美元，繼

咖啡巨頭ＪＤＥ Ｐｅｅｔ’ｓ後，問鼎今年全球食品飲料業第二大ＩＰＯ。

憑藉一句「我們不生產水，我們只是大自然的搬運工」，每５５０毫升均價不到１﹒５元人

幣的天然水，去年零售額達４２２億元，毛利率更高達６０﹒２％；加上機構預期到

２０２４年，內地包裝飲用水零售額複合年增長１０﹒８％，繼「一瓶酒」茅台

（滬：６００５１９）、「一瓶醬油」海天（滬：６０３２８８）的股價神話後，作為「一瓶水

」的農夫，儘管定價進取偏貴，但未來股價似同值憧憬。

除了搶先對內地十大優質水源地圈地佈局的戰略優勢，僅靠「搬運」可謂毫無研發含量的農

夫，緣何穩佔逾兩成包裝飲用水市場份額？而２０１３年高調問世，同樣主打「長白山天然」的

恆大冰泉，卻非但未實現許家印口中「３年銷售破３００億」的宏圖，反而黯然賣盤？



＊營效重顯內涵，借智能配送打通庫存＊



傳聞中記者兼廣告人出身的農夫山泉創始人鍾睒睒，曾一語道出品牌成功的三大關鍵之一：

深厚的自然或人文文化內涵，另兩項是稀缺的天然水源及均衡的礦物元素；其透露，農夫的產品

包裝設計是歷經５８稿才選定。據招股書披露，包裝材料（紙箱、標簽等）的成本去年佔銷售成

本的３１﹒５％。

此是否屬本末倒置？但肺疫未改人們社交互動的基本需求，品牌在營效時須更具創造力並提

供更多個性化選擇，仍是大趨勢；農夫與故宮早前聯乘推出的「工作使朕快樂」等９款限量包裝

大熱，即是一例。

此外，大流行令消費者轉向網絡消費，同要求迅速的電商適應力。以農夫為例，飲用水雖然

是剛需，但購買率卻屬低頻（尤其是大包裝桶裝水）；去年底，借助京東公布的「物競天擇」同

城零售項目，通過智能算法將飲用水的配送訂單傳送至距離最近的網點，既改善配送時效，又打

通末端庫存，直接促使農夫在京東上的銷量提升。

再宏觀些看，農夫僅是母公司養生堂旗下生物製藥、保健品、美容品業務的冰山一角；而年

初至今，內地企業赴港上市募資佔比達全部ＩＰＯ的逾九成。保健型消費及中資系主角同異軍突

起，背後意義或遠超「打新」。

